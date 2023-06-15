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Ученые обнаружили горы, которые в 4,5 раза выше Эвереста: где они находятся

Даже школьник знает ответ на вопрос «Какая высокая гора в мире?» Конечно, Эверест! Но с сегодняшнего дня этот ответ уже не столь однозначен.

сегодня, 21:20
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Автор:

Козаренко Люда

Ученые обнаружили горы, которые в 4,5 раза выше Эвереста: где они находятся

Эверест - уже не самая высокая гора в мире (фото из открытых источников

По мнению американских ученых из Университета Алабамы, на нашей планете есть горы, намного выше Эвереста. Однако ни подняться на них, ни хотя бы увидеть их невозможно, так как находятся они глубоко под землей.


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8 849 метров – высота Эвереста, покорить которую мечтает каждый альпинист. 38 624 метра – высота подземных гор, которые обнаружили геологи. Находятся они на глубине почти 3000 км!

Эти гигантские горные хребты, называемые зонами сверхнизких скоростей (ULVZ), расположены на границе ядра и мантии внутри Земли, говорят ученые. Они полностью скрыты, и увидеть их нельзя, пока их не обнаружат сейсмические данные землетрясений или атомных взрывов.

Команда ученых исследовала эти ULVZ с помощью сейсмологических станций в Антарктиде. Самый южный континент является интересным местом для изучения этих скрытых гор-монстров, потому что находится далеко от любых сдвинувшихся тектонических плит.

Ученые предполагают, что эти горы могут быть остатками древней океанической коры, глубоко вдавленной в недра Земли, или частями мантии, перегретой горячим ядром планеты.

Однако одна из авторов открытия, Саманта Хансен, убеждена: гигантские горы можно найти по всей планете. А это противоречит идее, что высокие подземные пики когда-то были дном древнего океана.

Как бы то ни было, открытие имеет чрезвычайно важное значение.

"Сейсмические исследования, подобные нашим, обеспечивают изображение внутренней структуры нашей планеты с наивысшим разрешением, объясняет Саманта Хансен. Мы обнаружили, что эта структура гораздо сложнее, чем считалось ранее".

По мнению ученых, если они разгадают загадку подземных гор, им откроются и другие.   тайны глубинной структуры Земли В частности, смогут получить ценные подсказки о подземных толчках, смещении тектонических плит, когда они двигаются от земной коры к глубинной мантии.



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