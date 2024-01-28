logo

BTC/USD

42329.79

ETH/USD

2277.09

LTC/USD

67.58

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арахамия рассказал о потерях Украины на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Арахамия рассказал о потерях Украины на войне

Народный депутат Давид Арахамия призвал президента назвать потери Украины на войне против России.

сегодня, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские потери на войне значительно меньше потерь России. Политик обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом раскрыть потери Украины на войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LB.

Арахамия рассказал о потерях Украины на войне

Арахамия назвал потери Украины на войне. Фото из открытых источников

Давид Арахамия принял участие в проекте "Новая страна", где на панельной дискуссии "2024: сценарии для страны" рассказал о мобилизации в Украине и потерях на войне. По словам главы фракции "Слуга народа" Украине нужно делать мобилизацию, ведь потом может быть поздно.

Однако Арахамия указывает, что в обществе существует непонимание ситуации по поводу потерь Украины на войне, которые могут пугать новых мобилизованных, но они "не так велики, как они сами себе представляют". Таким образом, Давид Арахамия рассказал, что потери на войне в Украине менее 100 тыс.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", — заявил Арахамия.

По этому поводу Арахамия обратился к Зеленскому с просьбой обнародовать информацию о потерях. По словам депутата от "Слуги народа", президент еще не принял решения, однако рассматривает его.

Нардеп также поддержал смарт-мобилизацию, отметив, что во время этого процесса необходимо учитывать навыки военнообязанного, в частности, образование и умения в гражданской жизни.

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ потери личного состава России по состоянию на 28 января составляют более 382 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о "несправедливости" мобилизации.

Также "Комментарии" писали о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/stali-vidomi-golovni-prichini-yaki-zupinyayut-cholovikiv-vid-mobilizacii-v-ukraini-723991.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:14

Брехун! Вся ця недокраїна збудована на брехні. Вся переможність і здібності і можливості все фальшиве. І вони так і не зупиняються. Тому і програли.


Новости

Все новости