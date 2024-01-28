Арахамия рассказал о потерях Украины на войне

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские потери на войне значительно меньше потерь России. Политик обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом раскрыть потери Украины на войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LB.



Арахамия назвал потери Украины на войне. Фото из открытых источников

Давид Арахамия принял участие в проекте "Новая страна", где на панельной дискуссии "2024: сценарии для страны" рассказал о мобилизации в Украине и потерях на войне. По словам главы фракции "Слуга народа" Украине нужно делать мобилизацию, ведь потом может быть поздно.

Однако Арахамия указывает, что в обществе существует непонимание ситуации по поводу потерь Украины на войне, которые могут пугать новых мобилизованных, но они "не так велики, как они сами себе представляют". Таким образом, Давид Арахамия рассказал, что потери на войне в Украине менее 100 тыс.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше", — заявил Арахамия.

По этому поводу Арахамия обратился к Зеленскому с просьбой обнародовать информацию о потерях. По словам депутата от "Слуги народа", президент еще не принял решения, однако рассматривает его.

Нардеп также поддержал смарт-мобилизацию, отметив, что во время этого процесса необходимо учитывать навыки военнообязанного, в частности, образование и умения в гражданской жизни.

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ потери личного состава России по состоянию на 28 января составляют более 382 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о "несправедливости" мобилизации.

Также "Комментарии" писали о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.