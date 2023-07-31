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Аналитик назвал количество потерянных польских танков PT-91 Twardy в Украине

Украина располагает несколькими видами танков, кроме немецких Leopard 2 и английских Challenger 2 есть польский танк PT-91 Twardy, который ВСУ получили в начале 2023 года.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко рассказал, сколько Украина потеряла польских танков PT-91 Twardy. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского аналитика.

Аналитик назвал количество потерянных польских танков PT-91 Twardy в Украине

Польский PT-91 Twardy. Фото из открытых источников

Александр Коваленко рассказал, что в начале года Польша объявила о передаче Украине 30 единиц PT-91 Twardy, однако впоследствии украинский партнер добавил еще 60 единиц этой тяжелой техники. Таким образом, аналитик указывает, что в Украине находится около 90 польских танков PT-91.


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По словам Коваленко, за время боевых действий Украина лишилась одного польского танка. 

"Первая и единственная верифицированная потеря PT-91 датируется 9 июля 2023 года в Запорожской области", — сообщил Александр Коваленко и добавил, что танк был потерян в результате наезда на мину ТМ-62.

PT-91 Twardy – основной боевой танк третьего поколения в польской армии. Он спроектирован на базе советского танка Т-72М1. Первые образцы этого танка в Польше появились в 1993 году, а всего было изготовлено 232 танка PT-91 Twardy.

Александр Коваленко отмечает следующие преимущества польского танка: повышенную защиту, сбалансированную мобильность, улучшенные системы управления огнем и тепловизоры. Поскольку PT-91 Twardy является модернизацией советского танка, с ним у украинских солдат не возникают проблемы с обучением и освоением. Однако даже с учетом улучшений польский танк проигрывает западным танкам Leopard 2 и Challenger 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский дрон "Ланцет" атаковал танк Leopard 2. В сеть попало видео противостояние.

Также "Комментарии" писали, что Россия впервые отправила в бой танки нового поколения.



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Источник: https://t.me/zloyodessit/19730
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