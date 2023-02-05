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Аналалитики ISW указали город, на который Россия не будет нападать

Институт изучения войны считает, что украинский город на юге не подвергается нападению россиян, ведь силы Кремля сосредоточены на Донбассе и не смогут вести бой на два фронта.

сегодня, 13:04
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Автор:

Slava Kot

В ближайшие недели российские войска в Украине сосредоточатся на боевых действиях на Донбассе, особенно в Бахмуте и западной части Луганской области. Российские войска не смогут проводить несколько наступательных операций одновременно, поэтому не будут атаковать Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Американского института изучения войны (ISW).

Аналалитики ISW указали город, на который Россия не будет нападать

Войска РФ не будут атаковать Запорожье. Фото из открытых источников


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Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне собрали в окрестностях Запорожья около 30 тыс. военных для нападения на южные украинские города. Однако ISW считает, что даже с таким количеством военнослужащих Россия не смогла бы атаковать город, в котором проживает 700 тыс. украинцев.

Институт изучения войны добавляет, что в ситуации, когда российские силы должны действовать на нескольких направлениях, особенно вблизи Бахмута и начать наступление в Луганской области, шансы атаковать Запорожье минимальны.

ISW считает, что Россия проводила в конце января информационную компанию о попытках штурмовать запорожское направление для рассредоточения украинских войск, чтобы совершить большое наступление на Донецкую и Луганскую области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны в своем отчете обнародовал информацию о том, откуда Россия может начать большое наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали о восстании российских солдат на фронте, военные РФ сдаются в плен украинским бойцам. На это отреагировал Кремль, решивший отправить отряд специального назначения "СОБР" для решения этой "проблемы".



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-4-2023
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