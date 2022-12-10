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Американский офицер утверждает, что это будет смертельно для россиян

Офицер Корпуса морской пехоты США отмечает, что украинская армия лучше готова к войне в зимний период, тогда как для российских войск это будет смертельно из-за плохого снаряжения и низкого уровня руководства офицеров РФ.

сегодня, 16:55 comments2385
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Автор:

Slava Kot

Украинская армия гораздо лучше подготовлена российскими военными, считает бывший офицер Корпуса морской пехоты США и аналитик Института исследований внешней политики (FPRI) Филиппа Василевского. По его прогнозам, зимняя погода и плохое руководство армии РФ может стать смертельным для россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Филиппа Василевского для издания RAP.

Американский офицер утверждает, что это будет смертельно для россиян

Украинские войска лучше готовы к зимним условиям. Фото: из открытых источников

Офицер Корпуса морской пехоты США считает, что погода является одинаковым фактором для России и Украины, однако главный вопрос, как эти армии подготовятся к зиме.

"У нас в армии есть поговорка, что когда идет дождь, то дождь идет в обе стороны. Это значит, что погода нейтральна, одинакова для обеих сторон. Но возникает вопрос: какая сторона лучше к этому подготовлена? Кто из них лучше справится?" , – говорит Василевский.

По оценкам Филиппа Василевского, украинская армия имеет лучшую подготовку для ведения военных действий в зимних условиях. Несмотря на российские бомбардировки, это только усугубит украинскую решимость, а последствия бомбардировок могут быть компенсированы западной помощью украинской энергосистеме.

Кроме того, Украина получила качественное и современное военное снаряжение от таких стран, как Канада, Норвегия и США.

"Россияне, из того, что мы видим в российских соцсетях, полная противоположность: им не хватает зимней одежды, тренировок, психологической подготовки. И надо помнить, что зима в таких условиях может быть смертельной: обморожение, пневмония и другие болезни на практике" вызывают те же последствия, что и боевые потери", – отмечает эксперт.

Военный эксперт помимо плохого снаряжения считает еще большим минусом у россиян является их руководство, которое приводит к большим потерям в холодную погоду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины есть военные возможности для атаки по столице России, однако не будет этого делать.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли зима союзником или врагом для Украины.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1503517%2Cpowoduje-takie-same-efekty-jak-straty-w-bitwie-ekspert-wskazuje-co-moze
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