Американский офицер утверждает, что это будет смертельно для россиян

Украинская армия гораздо лучше подготовлена российскими военными, считает бывший офицер Корпуса морской пехоты США и аналитик Института исследований внешней политики (FPRI) Филиппа Василевского. По его прогнозам, зимняя погода и плохое руководство армии РФ может стать смертельным для россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Филиппа Василевского для издания RAP.

Украинские войска лучше готовы к зимним условиям. Фото: из открытых источников

Офицер Корпуса морской пехоты США считает, что погода является одинаковым фактором для России и Украины, однако главный вопрос, как эти армии подготовятся к зиме.

"У нас в армии есть поговорка, что когда идет дождь, то дождь идет в обе стороны. Это значит, что погода нейтральна, одинакова для обеих сторон. Но возникает вопрос: какая сторона лучше к этому подготовлена? Кто из них лучше справится?" , – говорит Василевский.

По оценкам Филиппа Василевского, украинская армия имеет лучшую подготовку для ведения военных действий в зимних условиях. Несмотря на российские бомбардировки, это только усугубит украинскую решимость, а последствия бомбардировок могут быть компенсированы западной помощью украинской энергосистеме.

Кроме того, Украина получила качественное и современное военное снаряжение от таких стран, как Канада, Норвегия и США.

"Россияне, из того, что мы видим в российских соцсетях, полная противоположность: им не хватает зимней одежды, тренировок, психологической подготовки. И надо помнить, что зима в таких условиях может быть смертельной: обморожение, пневмония и другие болезни на практике" вызывают те же последствия, что и боевые потери", – отмечает эксперт.

Военный эксперт помимо плохого снаряжения считает еще большим минусом у россиян является их руководство, которое приводит к большим потерям в холодную погоду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины есть военные возможности для атаки по столице России, однако не будет этого делать.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли зима союзником или врагом для Украины.

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