Американский офицер утверждает, что это будет смертельно для россиян

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Slava Kot
Украинская армия гораздо лучше подготовлена российскими военными, считает бывший офицер Корпуса морской пехоты США и аналитик Института исследований внешней политики (FPRI) Филиппа Василевского. По его прогнозам, зимняя погода и плохое руководство армии РФ может стать смертельным для россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Филиппа Василевского для издания RAP.
Украинские войска лучше готовы к зимним условиям. Фото: из открытых источников
Офицер Корпуса морской пехоты США считает, что погода является одинаковым фактором для России и Украины, однако главный вопрос, как эти армии подготовятся к зиме.
По оценкам Филиппа Василевского, украинская армия имеет лучшую подготовку для ведения военных действий в зимних условиях. Несмотря на российские бомбардировки, это только усугубит украинскую решимость, а последствия бомбардировок могут быть компенсированы западной помощью украинской энергосистеме.
Кроме того, Украина получила качественное и современное военное снаряжение от таких стран, как Канада, Норвегия и США.
Военный эксперт помимо плохого снаряжения считает еще большим минусом у россиян является их руководство, которое приводит к большим потерям в холодную погоду.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины есть военные возможности для атаки по столице России, однако не будет этого делать.
Также "Комментарии" писали о том, будет ли зима союзником или врагом для Украины.
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