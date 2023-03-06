Американский генерал рассказал о значении Бахмута в войне

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что выход украинских сил из Бахмута не станет переломным моментом в войне для Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Американский генерал Ллойд Остин. Фото из открытых источников

Американский генерал Ллойд Остин во время своего визита в Иорданию дал пресс-конференцию, где ответил на вопрос о ситуации в Украине. Министр обороны Соединенных Штатов считает, что выход Вооруженных сил Украины из Бахмута будет иметь символическое значение, однако такой шаг не будет означать, что Кремль смог переломить ход войны.

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"Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", — сказал Остин на пресс-конференции в Иордании и добавил, что "падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента рассказали, собираются ли ВСУ покинуть Бахмут. Михаил Подоляк утверждает, что ситуация в восточноукраинском городе сложная, но Украина продолжает вести уличные бои. Подоляк также добавил, что взорванный мост усложнил для ВСУ цепи доставки, однако украинские силы нашли альтернативные пути обеспечения армии в Бахмуте.

Также "Комментарии" писали, что украинский генерал Михаил Маломуж рассказал, где россияне откроют второй фронт. По мнению украинского военного, это возможно после того, как армия РФ не сможет получить успешные действия на востоке и начнет искать новые места, в частности на юге Украины, а именно в Запорожской, Херсонской областях. Маломуж считает, что так россияне попытаются закрыть украинское контрнаступление.