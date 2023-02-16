Американский генерал о захвате Украины: этого просто не произойдет

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что Россия не сможет победить Украину в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского генерала для издания Financial Times.

Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников

Американский генерал Марк Милли надеется, что война закончится за столом переговоров, ведь у России нет шансов на победу.

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"Россиянам будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Вряд ли Россия собирается захватить Украину. Этого просто не произойдет", — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Также Марк Милли считает, что война в Украине превратила Россию в изгнанника.

"Россия является глобальным изгоем, и мир остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью. Короче говоря, Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", – говорит военный.

Однако и для Украины Милли не дает положительных прогнозов, утверждая, что будет очень сложно изгнать все военные силы с временно оккупированных территорий.

"Нельзя сказать, что этого не может произойти. Но это очень тяжело. И это требовало бы, в сущности, развала российской армии", — говорит американский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о прогнозирующем генерале, чем закончится война в Украине. Один из опытнейших военных США считает, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Путин понял свое поражение.

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