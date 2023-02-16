Американский генерал о захвате Украины: этого просто не произойдет

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Slava Kot
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что Россия не сможет победить Украину в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского генерала для издания Financial Times.
Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников
Американский генерал Марк Милли надеется, что война закончится за столом переговоров, ведь у России нет шансов на победу.
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Также Марк Милли считает, что война в Украине превратила Россию в изгнанника.
Однако и для Украины Милли не дает положительных прогнозов, утверждая, что будет очень сложно изгнать все военные силы с временно оккупированных территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, о прогнозирующем генерале, чем закончится война в Украине. Один из опытнейших военных США считает, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Путин понял свое поражение.
Также "Комментарии" писали о министре обороны США, который назвал страны, согласившиеся отправить танки в Украину
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