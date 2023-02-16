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Американский генерал о захвате Украины: этого просто не произойдет

Генерал США Марк Милли считает, что российский диктатор Владимир Путин не добьется своих целей в войне в Украине.

сегодня, 15:35
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Автор:

Slava Kot

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что Россия не сможет победить Украину в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью американского генерала для издания Financial Times.

Американский генерал о захвате Украины: этого просто не произойдет

Генерал США Марк Милли. Фото из открытых источников

Американский генерал Марк Милли надеется, что война закончится за столом переговоров, ведь у России нет шансов на победу.


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"Россиянам будет почти невозможно достичь своих политических целей военным путем. Вряд ли Россия собирается захватить Украину. Этого просто не произойдет", — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Также Марк Милли считает, что война в Украине превратила Россию в изгнанника.

"Россия является глобальным изгоем, и мир остается вдохновленным украинской храбростью и стойкостью. Короче говоря, Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя", – говорит военный.

Однако и для Украины Милли не дает положительных прогнозов, утверждая, что будет очень сложно изгнать все военные силы с временно оккупированных территорий.

"Нельзя сказать, что этого не может произойти. Но это очень тяжело. И это требовало бы, в сущности, развала российской армии", — говорит американский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о прогнозирующем генерале, чем закончится война в Украине. Один из опытнейших военных США считает, что союзники Украины должны сделать все для того, чтобы Путин понял свое поражение.

Также "Комментарии" писали о министре обороны США, который назвал страны, согласившиеся отправить танки в Украину



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Источник: https://www.ft.com/content/a3c943e9-9071-49b8-9f6d-2b82e1f8167b
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