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Американский генерал назвал причину, почему Украина победит

Американский генерал Бен Ходжес, который прогнозировал, что Украина до Нового года уволит Херсон рассказал причины, почему Россия проиграет в войне.

сегодня, 15:31
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Автор:

Slava Kot

Американский военный, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес рассказывал о главных причинах, почему Украина победит в войне с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американского генерала.

Американский генерал назвал причину, почему Украина победит

Американский генерал Бен Ходжес. Фото открытых источников

Американский генерал Бен Ходжес ранее сообщал, что ВСУ смогут уволить временно оккупированный Херсон до конца 2022 года, что и произошло. Также Ходжес дал свой прогноз на то, когда Украина уволит Мариуполь и Мелитополь, американец считает, что это может произойти в январе 2023 года.

Ходжес назвал главную причину, почему Россия проигрывает войну. По мнению американского генерала во всем виновата русская военная культура.

"Причина, почему я уверен, что Украина победит... российские военные не являются обучающейся организацией. Неспособность обеспечить полевую дисциплину и защиту сил в зоне боевых действий после десяти месяцев тяжелых потерь является доказательством того, что у них нет хороших сержантов или культуры , чтобы учиться на ошибках", — пишет Ходжес в Twitter.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможном нападении со стороны России на 2023 год, которое было составлено на основе анализа генерала Финляндии. По мнению финского военного нападения следует ожидать в середине зимы или в начале весны 2023 года.

Также "Комментарии" писали о генерале армии США, который сказал, что Украина "не может выиграть войну в обороне". По мнению военного, Украина должна изменить тактику и начать атаковать. Для этого вооруженные силы Украины должны получить современные танки и ракеты дальнего действия типа "земля-земля".



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Источник: https://twitter.com/general_ben/status/1610162701426204677
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