logo

BTC/USD

30403.98

ETH/USD

2001.20

LTC/USD

94.15

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым

Генерал США Бен Ходжес считает, что ВСУ уволят Крым до конца лета. Однако американский военный называет необходимое условие для таких действий со стороны Запада.

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Генерал США Бен Ходжес считает, что украинская армия способна освободить аннексированный российскими войсками Крым до конца лета этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес во время интервью издания DW заявил, что ВСУ могут уволить Крым до начала осени. Однако американский генерал указывает на главное условие для таких действий ВСУ. По его мнению, для этого Запад должен предоставить Украине высокоточное оружие дальнего действия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"До конца августа. Украина сможет освободить Крым, если мы предоставим им высокоточное оружие дальнего радиуса действия, которое им необходимо для этого. Да, безусловно, они смогут это сделать", — считает Бен Ходжес.

Американский генерал также одобрительно отнесся к подготовке украинских сил к предстоящему контрнаступлению.

"Думаю, что украинский Генштаб осуществил очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением. Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективно, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его вероятного освобождения в этом году", – говорит генерал США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий за время ведения войны.

Также "Комментарии" писали, что в украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. Согласно обнародованным секретным документам Соединенные Штаты считают, что долгожданное контрнаступление украинской армии принесет лишь "скромные территориальные достижения".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/general-ssa-vsu-mogut-osvobodit-krym-k-koncu-leta/a-65273422
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!