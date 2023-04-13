Американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым

Генерал США Бен Ходжес считает, что украинская армия способна освободить аннексированный российскими войсками Крым до конца лета этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.



Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес во время интервью издания DW заявил, что ВСУ могут уволить Крым до начала осени. Однако американский генерал указывает на главное условие для таких действий ВСУ. По его мнению, для этого Запад должен предоставить Украине высокоточное оружие дальнего действия.

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"До конца августа. Украина сможет освободить Крым, если мы предоставим им высокоточное оружие дальнего радиуса действия, которое им необходимо для этого. Да, безусловно, они смогут это сделать", — считает Бен Ходжес.

Американский генерал также одобрительно отнесся к подготовке украинских сил к предстоящему контрнаступлению.

"Думаю, что украинский Генштаб осуществил очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением. Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективно, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его вероятного освобождения в этом году", – говорит генерал США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий за время ведения войны.

Также "Комментарии" писали, что в украинские чиновники критикуют слитые в сеть данные о позиции США по контрнаступлению ВСУ. Согласно обнародованным секретным документам Соединенные Штаты считают, что долгожданное контрнаступление украинской армии принесет лишь "скромные территориальные достижения".