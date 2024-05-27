Американский дипломат объяснил, когда можно начать переговоры с Россией

Россия абсолютно не заинтересована в мирных переговорах для окончания войны в Украине. Путин может пойти на настоящие переговоры только в том случае, если почувствует свое поражение, считает американский дипломат и бывший координатор Госдепа США по санкционной политике Дэниел Фрид.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэниел Фрид в интервью "Еспресо" заявил, что периодические сигналы Кремля о якобы готовности к мирным переговорам Украины и России являются лишь попыткой использовать их в свою пользу.

"Пока я считаю, что Россия абсолютно не заинтересована в каких-либо серьезных переговорах по прекращению своей агрессивной войны. Они просто цинично смотрят на предложения с целью их использования в свою пользу", — говорит Фрид.

Американский дипломат отмечает, что Россия может согласиться на мирные переговоры для окончания войны, однако они должны быть сформированы на Формуле мира, а не на кремлевских сообщениях о признании Украиной утраты оккупированных армией РФ территорий. Кроме того, по словам Фрида, Путин пойдет на мирные переговоры, когда поймет, что проигрывает войну в Украине.

"Россияне несерьезно относятся к переговорам. Они могут стать серьезными только тогда, когда будут чувствовать, что проиграют, то есть когда баланс битвы сместится в пользу Украины", — утверждает Дэниел Фрид.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии объяснили, действительно ли российский диктатор Владимир Путин готов идти на мирные переговоры. По словам главы чешского МИД, Путин дает сигнал о переговорах, однако на действиях на следующий день наносит удар по гражданским в Украине.

Также "Комментарии" писали о ловушке, которую может подготовить Кремль, если Украина согласится на мирные переговоры и подпишет с Россией договоры об окончании войны.