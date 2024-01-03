Война в Украине может закончиться в 2024 году: аналитик подсчитал необходимые потери России

Руководитель Princeton Policy Advisors и консультант по стратегическому управлению Стивен Копитс утверждает, что на продолжительность войны влияет несколько факторов, однако ключевой в войне является гибель военных. Таким образом, эксперт дал прогноз на войну и указал на две ключевые точки, когда война в Украине может закончиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Post.



Война в Украине может завершиться в 2024 году. Фото из открытых источников

Стивен Копитс на основе анализа предыдущих войн подсчитал, что потери военных являются ключевым фактором готовности общества поддерживать войну. Эксперт привел пример Крымской войны, где Россия потерпела поражение, а также Первую и Вторую мировые войны.

Аналитик объясняет, что в войне в Украине перед Россией не стоят задачи, которые были в предыдущие войны, когда Российская империя теряла территории. Потому эксперт указывает на критическую цифру потерь для РФ на уровне 650 тыс. солдат.

"Ахиллесовой пятой России есть именно низкие ставки конфликта. Путин мог бы завтра приказать войскам уйти домой, и России было бы не хуже, чем в 2014 году", — утверждает Копитс.

В ноябре и декабре российские силы теряли около 1000 солдат каждый день. По подсчетам Копитса с такими потерями, война могла бы закончиться в 2024 году.

"При нынешних темпах потери россиян достигнут 650 000 погибших до конца 2024 года. Если окажется, что это порог общественной терпимости, война может закончиться тогда", — прогнозирует Стивен Копитс.

Если же эта цифра не будет критической для российского общества Копитс указывает, что миллион погибших россиян должен стать следующим пределом, который приведет к окончанию войны. По темпам нынешних потерь это ожидается осенью 2025 года.

Напомним, что по состоянию на 3 января, по данным Генштаба Украины, потери личного состава России составляют более 360 тыс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних изменить Украине и начать мирные переговоры.

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