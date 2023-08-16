logo

BTC/USD

29036.24

ETH/USD

1820.15

LTC/USD

77.23

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американские журналисты рассказали о расколе в руководстве Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские журналисты рассказали о расколе в руководстве Украины

Политическое и военное руководство страны, по данным Newsweek, имеют расхождение по стратегическим вопросам

сегодня, 18:08 comments1004
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Между некоторыми представителями Офиса президента и военным командованием назревают разногласия, вызванные не столь удачным, как ожидалось, контрнаступлением ВСУ. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Newsweek, ссылаясь на анонимные источники в руководстве Украины. 

Американские журналисты рассказали о расколе в руководстве Украины

Перед Владимиром Зеленским непростой выбор

По словам американских журналистов, сейчас перед Владимиром Зеленским стоит сложный выбор: продолжить контрнаступление, бросив в него решающие резервы, либо сохранить резервы, чтобы подготовиться к возможному российскому контрнаступлению. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства, сообщили Newsweek источники, знакомые с дискуссиями, что настроило некоторых в администрации президента против военного командования, — рассказывают журналисты. - Кое-кто из первой группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских. Но представители последнего, в том числе главнокомандующий генерал Валерий Залужный, хотят продолжать".

По словам источников Newsweek,  западные официальные лица выражают обеспокоенность и недовольство тем, как им кажется, что их ввели в заблуждение военными "в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление" и что им были предоставлены "чрезмерно радужные оценки с военной стороны". 

В то же время и украинские официальные лица и западные военные, с которыми пообщался  Newsweek, заявили о сложных условиях на поле боя — эшелонированной российской обороне, а также недостатке авиационной и артиллерийской поддержки ВСУ. В том числе, из-за задержки западных союзников.

Тем временем, Сырский распорядился срочно укреплять оборону – россияне настроены захватить город.

Украина получила оружие из неожиданного источника.

А российский министр сбежал в США после получения повестки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!