Американские журналисты рассказали о расколе в руководстве Украины

Между некоторыми представителями Офиса президента и военным командованием назревают разногласия, вызванные не столь удачным, как ожидалось, контрнаступлением ВСУ. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Newsweek, ссылаясь на анонимные источники в руководстве Украины.

Перед Владимиром Зеленским непростой выбор

По словам американских журналистов, сейчас перед Владимиром Зеленским стоит сложный выбор: продолжить контрнаступление, бросив в него решающие резервы, либо сохранить резервы, чтобы подготовиться к возможному российскому контрнаступлению.

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"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства, сообщили Newsweek источники, знакомые с дискуссиями, что настроило некоторых в администрации президента против военного командования, — рассказывают журналисты. - Кое-кто из первой группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских. Но представители последнего, в том числе главнокомандующий генерал Валерий Залужный, хотят продолжать".

По словам источников Newsweek, западные официальные лица выражают обеспокоенность и недовольство тем, как им кажется, что их ввели в заблуждение военными "в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление" и что им были предоставлены "чрезмерно радужные оценки с военной стороны".

В то же время и украинские официальные лица и западные военные, с которыми пообщался Newsweek, заявили о сложных условиях на поле боя — эшелонированной российской обороне, а также недостатке авиационной и артиллерийской поддержки ВСУ. В том числе, из-за задержки западных союзников.

Тем временем, Сырский распорядился срочно укреплять оборону – россияне настроены захватить город.

Украина получила оружие из неожиданного источника.

А российский министр сбежал в США после получения повестки.