Американские танки, гаубицы и БМП направляются в Восточную Европу

Сотни единиц американских танков и бронетехники прибыли 11 декабря в порт Флиссинген, находящийся на юге Нидерландов. Военная техника предназначена для Польши и Литвы для усиления восточного фронта НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NOELreports.

США передает танки в Польшу и Литву через Нидерланды. Фото из открытых источников

Перевозки из Соединенных Штатов проходят через Нидерланды, разгружающие в своих портах военную технику и отправляющие ее в Польшу и Литву. В сообщении министерства обороны Нидерландов говорится о 1275 единицах техники, около половины из которых – транспортные средства.

"Это танки M1, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin", – сказал майор нидерландской армии Пол Эрисманн.

На восточном фланге НАТО военная техника должна оставаться не менее девяти месяцев. Сейчас туда его будут транспортировать по железной дороге и автотранспорту.

Порт Флиссинген стал военной зоной на период разгрузки техники, всю территорию охраняют нидерландские солдаты. У порта работают военные с собаками, а также водолазы, наблюдающие за деятельностью под водой.

Интересно, что США ранее объявило о передаче для Украины боевых машин Bradley и самоходных гаубиц Paladin. Возможно, часть отправленной военной техники попадет впоследствии в Украину, после учений украинских солдат в Польше и Литве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что упала очередная стена и Германия изменила политику по поставкам оружия для Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления от европейских лидеров о поставках западных танков в Украину.

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