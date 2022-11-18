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Американец восемь месяцев скрывался в Херсоне. Что он говорит о российских спецслужбах

Гражданин США пережил оккупацию Херсона вместе с другими украинцами. Мужчину чуть не поймали российские спецслужбы

сегодня, 17:35 comments2157
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Автор:

Slava Kot








Американский учитель, который в течение восьми месяцев успешно избегал преследования в оккупированном Херсоне, сказал, что скрылся только потому, что российские службы безопасности не были ни профессиональными, ни умными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание The New York Times.

Американец восемь месяцев скрывался в Херсоне. Что он говорит о российских спецслужбах

Тимоти Моралес. Фото: Lynsey Addario

Тимоти Моралес приехал в Украину преподавать английский язык. Живя в Херсоне, мужчина оказался под российским обстрелом и оккупацией. Американец боялся выходить на улицу, потому что его могли схватить ФСБ. Россия обвиняет американцев, сажает их в тюрьмы, а затем обменивает на своих граждан, находящихся за решеткой в США за преступления.

Мужчина большинство времени проводил на одной из квартир и был достаточно осторожен. Но одного на него наткнулся патруль ФСБ, решивший его допросить. Американец объяснил спецслужбам плохой русской, что он якобы Тимоти Джозеф, а приехал в Украину из Ирландии. Россияне не очень поверили американцу и спросили у соседей говорит ли тот правду. Старшая женщина подтвердила историю Тимоти, чем смогла обмануть ФСБ.

Мужчина вспоминает, что это изменило его точку зрения, ведь американец утверждает, что стал параноиком. Тимоти быстро собрал вещи и переехал в другую квартиру. Тимоти Моралес считает, что сбежал от россиян по одной причине.

"Они не были самыми умными людьми в мире", – говорит американец.

После увольнения Херсона мужчина планирует покинуть город.

Ранее портал "Комментарии" публиковали видео с кадрами уволенного Херсона. На глазах у местных слез радости от прихода ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные ловят солдат России в деоккупированном Херсоне.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/11/16/world/europe/american-teacher-kherson-ukraine.html
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