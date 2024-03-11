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Альянс стран хочет прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину: кто в него входит

Олаф Шольц выступает против инициативы Эммануэля Макрона о возможности в будущем отправить войска НАТО в Украину.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал европейских лидеров в Париже. После встречи Макрон сделал резонансное заявление о том, что западные страны могут в будущем отправить свои войска в Украину. Как сообщает французское издание Le Monde, именно против таких идей сформировал альянс канцлер Германии Олаф Шольц еще с несколькими лидерами.

Альянс стран хочет прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину: кто в него входит

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Французское издание указывает, что после встречи в Париже, где обсуждали дальнейшую помощь Украине, западные лидеры не пришли к консенсусу о возможном введении войск НАТО в Украину. Категорически против этой идеи был Олаф Шольц, который, в отличие от других лидеров, бывших во Франции, незаметно ускользнул после встречи и не сделал заявлений перед прессой.

Как отмечает Le Monde, Олаф Шольц создал альянс, который пытается противостоять идеям по отправке западных войск в Украину.

"Во время мероприятия в Елисейском дворце Шольц объединил усилия с Педро Санчесом (Испания), Кириакосом Мицотакисом (Греция) и Робертом Фицо (Словакия) для того, чтобы в самом начале прекратить дискуссию по отправке западных войск в Украину", — пишет французкое издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину. Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые западные военные уже находятся в Украине. Однако отказался назвать из каких именно стран эти солдаты.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, которые согласились с предложением Макрона и заявили о возможности отправить свои войска в Украину.




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Источник: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/03/11/on-ukraine-france-and-germany-can-t-agree-to-speak-with-one-voice_6605944_4.html
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