Алексей Резников заговорил на башкирском языке

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к башкирам – тюркскому коренному народу одноименной республики РФ – на их языке. Об этом сообщают "Комментарии". Обращение на русском и башкирском языках опубликовано на его странице в Фейсбуке и информационным агентством "Интерфакс".

Алексей Резников

В своем обращении он упомянул, что обратиться к коренному населению Башкортостана заставили данные о потерях российских захватчиков в Украине. Среди регионов Приволжского округа России по этим показателям лидирует республика Башкортостан. Ввиду этого, Резников вспомнил, что его лучшим другом по службе в Советской армии был башкир, поэтому он призывает этот народ покинуть чужую для него войну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Тысячи мужчин из Башкирии погибли или стали калеками. Ситуация меня поразила своей абсурдностью. И подтолкнула написать своего рода обращение к моему товарищу, всему башкирскому народу и его настоящим лидерам. Сегодняшняя власть Уфы, заботясь о личной выгоде и работая в интересах Кремля, отправляет своих людей на смерть", – говорит Резников.

"Возникает вопрос: за что башкиры погибают в Украине – далеко от своего дома? Разве украинцы – враги башкиров? Нет. Украинцы презирают гражданские, национальные и культурные права башкир? Нет. Украинцы мешают развитию башкирского языка? Нет. Украинцы посягают на исторические земли башкир? Нет. Украинцы присваивают богатства, которые дает земля башкир? Тоже нет. Все это делают другие люди. И они живут не в Украине. А в Москве", — отмечает Резников.



"Отдайте нам военных преступников. И тогда мы станем союзниками по строительству лучшего будущего для наших народов", – также призвал он.

Общая численность башкиров в РФ – 1,67 млн человек, из них в Башкортостане – более 1,22 млн человек. Прогнозируется, что в случае развала России башкиры и поволжские татары могут образовать самостоятельные государства или союз государств.

Тем временем, в России был создан союз против Путина: пять областей требуют выхода из состава РФ.

РДК назвали направления новых рейдов по территории РФ: каким городам России следует приготовиться.

А в Европе призвали пересечь очередные "красные линии" по поводу войны в Украине.



