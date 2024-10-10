Алаудинов в отчаянии: ВСУ уничтожили лучшего штурмовика «Ахмата» с позывным «Киллер»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Телеграме о гибели "лучшего штурмовика" спецназа "Ахмат" с позывным "Киллер".

Апты Алаудинов

Алаудинов назвал бойца своим братом в своем сообщении.

"Погиб наш дорогой брат "Киллер". Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал", — написал Алаудинов.

Также Аллаудинов опубликовал видео, из которого понятно, что "Киллер" находился на войне в Украине.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Потери России в Украине в ходе наступлений на восточном фронте превысили 600 тысяч человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности во время брифинга для работников масс-медиа. В материале отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые РФ понесла за десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах. В издании акцентировали, что за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали.

Также "Комментарии" рассказывали, что многие военные аналитики и сами военные подтверждают, что главное преимущество россиян ан фронте состоит в том, что их банально больше, чем украинцев. Но эта проблема может со временем исчезнуть. Численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года. Такое мнение в интервью для Intelligencer высказал американский военный эксперт Майкл Кофман. Однако Кофман отметил, что Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, хотя ее наступательные операции будут замедляться. Это может дать Украине шанс, ведь российские войска на востоке продвигаются медленно и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.



