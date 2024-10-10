В США сказали, когда армия РФ потеряет превосходство, и враг перестанет наступать

Американский военный эксперт Майкл Кофман прогнозирует, что численное превосходство России над Украиной может начать уменьшаться до конца 2024 года. В частности, в интервью для Intelligencer Кофман подчеркнул, что, несмотря на постоянное давление со стороны России, ее вооруженные силы несут значительные потери и сталкиваются с ограничениями.

Война в Украине

"Вероятно, преимущество России на поле боя начнет уменьшаться, когда мы приближаемся к зиме, и дальше, к 2025 году", — заявил Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, специализирующийся на вопросах России.

Однако Кофман отметил, что Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, хотя ее наступательные операции будут замедляться. Это может дать Украине шанс, ведь российские войска на востоке продвигаются медленно и несут большие потери как в живой силе, так и в технике.

Одной из причин таких потерь есть то, что Россия все больше полагается на устаревшую советскую технику, запасы которой ограничены.

Это, говорит Кофман, заставляет российские войска изменять тактику, чтобы минимизировать потери, но в то же время усложняет достижение значительных прорывов на фронте. Кроме того, у России проблемы с набором новобранцев, подтверждающих большие бонусы, которые предлагаются. Например, в июле Россия предлагала выплаты, равные зарплатам американских военных, что непривычно на фоне средних зарплат в стране.

Британская разведка также сообщила о высоких потерях среди российских войск, прогнозируя, что зимой Россия может терять до 1000 солдат в день. Несмотря на активность на востоке, ситуация остается сложной для русских войск.

Война также имеет серьезные последствия для российской экономики, в значительной степени ориентированной на военные расходы, составляющие около 40% бюджета страны. Хотя российская экономика показала рост в 2023 году, долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Некоторые аналитики предупреждают, что снижение оборонного производства может привести к рецессии.

Между тем, Украина продолжает развивать собственное оборонное производство, включая ракеты, артиллерию и беспилотники, что помогает противостоять российскому давлению на фронте.

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