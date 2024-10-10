Потери России в Украине в ходе наступлений на восточном фронте превысили 600 тысяч человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности во время брифинга для работников масс-медиа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые РФ понесла за десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.

В издании акцентировали, что за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали.

"Российские наступления с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали крупные перемещения войск, устремляющиеся к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв. Московские командиры, похоже, выбрали стратегию обмена тел на землю", — говорится в публикации.

Сейчас российские войска приближаются к городу Покровск в Донецкой области Донбассе, падение которого станет серьезным ударом для украинских сил, добавили в "Politico".

По словам, одного из военных чиновников, Россия направила "поразительное" количество войск на Покровск, на относительно "маленькую территорию". Это подтверждает ее кровавую стратегию.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие военные аналитики и сами военные подтверждают, что главное преимущество россиян ан фронте состоит в том, что их банально больше, чем украинцев. Но эта проблема может со временем исчезнуть. Численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года. Такое мнение в интервью для Intelligencer высказал американский военный эксперт Майкл Кофман.

Аналитик отметил, что, несмотря на давление, которое Москва оказывает на Украину, ее силы испытывают значительное истощение и сталкиваются с серьезными ограничениями.



