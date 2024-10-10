До конца года РФ лишится главного своего преимущество на фронте: о чем идет речь

Многие военные аналитики и сами военные подтверждают, что главное преимущество россиян ан фронте состоит в том, что их банально больше, чем украинцев. Но эта проблема может со временем исчезнуть. Численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью для Intelligencer высказал американский военный эксперт Майкл Кофман.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитик отметил, что, несмотря на давление, которое Москва оказывает на Украину, ее силы испытывают значительное истощение и сталкиваются с серьезными ограничениями.

"Вероятно, преимущество России на поле боя начнет уменьшаться, когда мы приближаемся к зиме, и далее, до 2025 года", — заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги, специализирующийся на вопросах России Кофман.

Несмотря на это, Кофман подчеркнул, что Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, однако темпы ее наступательных операций существенно замедлятся. Это может дать Украине надежду, ведь российское продвижение на востоке остается медленным и сопровождается большими потерями живой силы и техники.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российская армия исчерпала многие из резервов, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года. Американские эксперты оценивают, что продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

В отчете говорится, что российское военное командование, вероятно, нацелено на усиление механизированной наступательной активности, чтобы позволить российским войскам продвигаться по открытым полям и закрепляться в близлежащих населенных пунктах на линии фронта, которые затем российские войска могут использовать в качестве плацдарма для подготовки и начала наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей, таких как захват Курахово на западе Донецкой области или захват Покровска.



