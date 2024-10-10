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В США назвали сроки завершения наступления РФ

В ISW считают, что российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы

сегодня, 07:12 comments1744
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Кравцев Сергей

Российская армия исчерпала многие из резервов, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года. Американские эксперты оценивают, что продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали сроки завершения наступления РФ

Российские военные. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что российское военное командование, вероятно, нацелено на усиление механизированной наступательной активности, чтобы позволить российским войскам продвигаться по открытым полям и закрепляться в близлежащих населенных пунктах на линии фронта, которые затем российские войска могут использовать в качестве плацдарма для подготовки и начала наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей, таких как захват Курахово на западе Донецкой области или захват Покровска.

Осенние погодные условия также, вероятно, ограничат маневр российской пехоты. Осенняя погода приведет к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своей листвы и обеспечат меньшую маскировку для российских пехотных групп осенью 2024 года и зимой 2024-2025 годов, что сделает российских пехотинцев более уязвимыми для повсеместной разведывательной и тактической стрельбы украинских беспилотников.

Российские войска, скорее всего, не прекратят наступательные операции после осеннего сезона распутицы, хотя неблагоприятные погодные условия, скорее всего, снизят эффективность российской пехоты.

Эксперты отмечают, российский диктатор Владимир Путин и военное командование РФ придерживаются стратегии, направленной на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств для противодействия инициативе на всем театре военных действий путем поддержания постоянного наступательного давления на украинские войска по всей линии фронта, и, скорее всего, продолжат придерживаться этой стратегии, несмотря на сезонные ограничения на маневр механизированных и пехотных подразделений.

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