Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Представленные в СМИ мнения чиновников США о том, что украинские военные не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе – это не что иное, как очередной формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией РФ необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.
Кроме того, как акцентировали в Defense Express, у ВСУ уже есть достаточно успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и даже не из полученных F-16, а из советских бомбардировщиков Су-24М.
Читайте на портале "Комментарии" — Торопец №2: Генштаб прокомментировал удар по арсеналу со снарядами в Брянской области.
Также издание "Комментарии" сообщало — Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Ранее "Комментарии" писали – Россия ужаснется от ударов вглубь своей территории в 2025 году: Умеров заинтриговал заявлением.
Новости