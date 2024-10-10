F-16 у Украины есть, а дальнобойных ракет нет: что теперь говорят в США

Представленные в СМИ мнения чиновников США о том, что украинские военные не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе – это не что иное, как очередной формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Defense Express.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Похоже, что чиновники в США решили продвигать еще одну формальную причину, почему нет еще "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины", — говорится в публикации.

Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией РФ необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.

Кроме того, как акцентировали в Defense Express, у ВСУ уже есть достаточно успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и даже не из полученных F-16, а из советских бомбардировщиков Су-24М.

"И такой опыт должен быть серьезным аргументом в пользу того, почему Украина должна как можно быстрее получить в свои F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM, включая разрешение бить ими по объектам, расположенным непосредственно на территории РФ", — резюмировали в Defense Express.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Киеву не нужно разрешение Вашингтона или кого-то еще из партнеров, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь России, ведь украинское командование может использовать оружие, которое производится в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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