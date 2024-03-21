Адмирал НАТО назвал самую "страшную ошибку" в войне РФ против Украины

Для Запада было бы "страшной ошибкой" дать российскому диктатору Путину победить в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Киевском форуме безопасности заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото из открытых источников

"Это было бы для всех нас опасно, потому что исход этой войны будет влиять на судьбу всего мира", — заявил военачальник.

Роб Бауэр высказал мнение, что в войне России против Украины наступил "решающий момент", а поэтому российским оккупантам нельзя дать победить.

По словам военачальника, российский диктатор Владимир Путин боится демократии и признает только право силы, а не верховенство права.

Роб Бауэр отметил, что никакая пропаганда не сможет скрыть потери россиян и гробы на территории в РФ.

"Не существует пропаганды, которая могла бы найти ответы на вопросы семей погибших солдат. Как и ни одна пропаганда не может скрыть правды о том, что Путин не достиг ни одной из своих целей. А если бы достиг? Российские войска не понимают, за что воюют, а вы понимаете", — высказался Бауэр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне того, как Российская Федерация укрепляет отношения с Китаем, Северной Кореей (КНДР) и Ираном, выстраивая своеобразную "ось зла", настораживают заявления, которые периодически делает наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии США на пост главы Белого дома – Дональд Трамп. Он и ранее сомневался в необходимости Штатов пребывать в Альянсе, а теперь еще и начал чуть ли не поощрять РФ напасть на Европу, которая, по его мнению, недостаточно платит за свою безопасность. И хоть в последнее время он несколько снизил тональность, тенденция тревожная. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями о новоявленной "оси зла", причинах ее появления и том, следует ли беспокоиться по поводу заявлений Трампа.



