Админам телеграмм-каналов угрожают уголовные дела за сдачу позиций ПВО

Админам телеграмм-каналов, сообщающих о движении дронов и ракет в реальном времени и расположении украинской ПВО, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.

У держави є претензії до деяких користувачів соціальних мереж

"В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени подают информацию о движении БпЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают это еще отдельный разговор. На таких скриншотах указывается время и место пребывания (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров. Хочу предупредить администраторов этих Tg-каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы", — отметил Игнат.

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Напомним, что в ночь на среду Россия нанесла удар дронами по лицею и общежитию в Киевской области — погибло, как минимум, семь человек. Его прокомментировала посол США в Украине. В этот же день ракетной атаке подверглось Запорожье — в городе было слышно около десятка взрывов. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом, еще одна в крышу многоэтажки, не сдетонировав. Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате попадания и взрыва ранения разной степени тяжести получили 25 человек. Один из них от полученных травм умер в больнице.

Ранее СБУ пресекла деятельность 26 телеграм-каналов, которые предупреждали уклонистов о местах раздачи повесток.

Кроме того, эксперты обсудили, готова ли Украина возвращать Крым и понимают ли свое обреченное положение рашисты.