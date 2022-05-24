ВСУ уничтожили командира роты из полка имени кадырова (ФОТО)

Защитники Украины продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, в войне против Украины погиб командир второй роты специального полка имени кадырова — капитан полиции асвад идрисов.

"Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже правильно вернулся домой", — отмечает СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что задержание ставленника Москвы Додона: о чем это говорит – почему это важно, учитывая войну в Украине. Задержание Додона в Молдове может существенно перекроить политические расклады в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Верховная Рада дала "зеленый свет" указу президента о военном положении и мобилизации до конца лета. Парламент утвердил указы президента. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в ОП озвучили единственный вариант, когда мирные переговоры с РФ могут возобновиться. Российские войска должны выйти из территории Украины, только тогда есть смысл говорить о переговорах. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что давос впервые без России, но с Зеленским: каких решений ожидать – что может стать знаковым для Украины. Главными темами форума являются вторжение России в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и изменение климата. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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