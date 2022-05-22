В ОП озвучили единственный вариант, когда мирные переговоры с РФ могут возобновиться

Для того, чтобы переговоры с Россией возобновились, российские войска должны полностью покинуть территорию Украины. Пока этого не произойдёт, ни о каком перемирии не может быть и речи. Перемирие не может даже обсуждаться, поскольку страна-агрессор в таком случае будет лишь готовиться к дальнейшей агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Reuters.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина начинает занимать бескомпромиссную позицию, ведь каждый раз, когда Украина уже уступала, это приводило к ещё большей катастрофе и проблеме для самой Украины.

Михаил Подоляк уверен, что война не может прекратиться после очередных уступок. Российская армия лишь нарастит свой потенциал и модернизируется, проведет чистки в офицерском составе и снова начнёт своё наступление.

Советник главы Офиса президента считает, что призывы Запада прекратить огонь очень странные, поскольку не идёт речь о том, чтобы россияне ушли с юго-востока страны. Огонь может быть прекращен только к после того, как российские войска покинут территорию Украины и будет возобновлен мирный процесс. Если же прекратить огонь, не требуя вывода российских войск со всей территории Украины, то это сыграет на руку россиянам. Им важно зафиксировать определённые военные успехи. Но, если Запад и дальше продолжит помогать Украине, то никаких военных успехов не будет.

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