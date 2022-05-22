Верховная Рада дала «зеленый свет» указу президента о военном положении и мобилизации до конца лета

Военное положение парламент продлил до 23 августа. Данное решение поддержало 320 нардепов. Также парламентарии поддержали продление мобилизации. За соответствующий указ президента проголосовало 315 депутатов. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до конца августа

Стоит отметить, что впервые военное положение по всей стране было введено 24 февраля 2022 года. Тогда, оперативно отреагировав на полномасштабное вторжение российских войск Верховная Рада поддержала соответствующий указ главы государства. Начиная с 24 февраля военное положение парламентарии продлевали каждый месяц. Теперь же на Банковой посчитали нужным подать в парламент указы президента о том, чтобы продлить военное положение сразу на 90 дней.

У Зеленского такое решение объяснили тем, что ВСУ нужно будет больше времени, чтобы от оборонительной операции перейти к контратакам и освободить захваченные страной-агрессором территории. Такую позицию в эфире общенационального телемарафона озвучил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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