Военное положение на все лето: что стоит за решением президента – какие планы у военного командования

Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о продлении правового режима военного положения и срока всеобщей мобилизации. Всё это предлагается продлить с 25 мая 2022 года на 90 суток. О чем всё это говорит (ранее подобные указы подписывались трижды – каждый раз на 30 дней)? Каковы шансы, что следующее продление военного положения уже не понадобится? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Наше командование собирается достигать результатов к определённой праздничной дате, как это делали в СССР и делают в РФ

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко называет нынешнее определение срока продления военного положения вынужденным шагом, который подтверждает, что война переходит в затяжную фазу.

"Российский агрессор существенно растерял свой наступательный потенциал и теперь готовится обороняться на захваченных территориях со строительством необходимых фортификационных сооружений. Также следует внести ясность, что профильный закон не ограничивает срок введения военного положения, в отличие от норм, регламентирующих режим чрезвычайного положения. Конкретный период выбирается президентом и утверждается Верховной Радой. Если необходимость военного положения уйдёт досрочно, то его отмена будет сделана без колебаний", – поясняет эксперт.

По его мнению, зафиксировав новый трехмесячный период военного положения, власть старается быть максимально честной перед обществом, давая реалистичные маяки.

"Нас ждёт тяжелое лето, – предупреждает Игорь Чаленко. – В то же время, оно будет сопровождаться усиленной поддержкой Запада (в частности запущенным на полную мощность ленд-лизом, а также активными контрнаступательными действиями украинской армии. По прогнозам профильных экспертов, в результате летней кампании мы имеем все шансы выйти на рубежи, которые полностью обнулят захватническую операцию России с 24 февраля. Более того, могут быть сформированы предпосылки для освободительной кампании по деоккупации ОРДЛО и АР Крым".

Продлённое военное положение, акцентирует эксперт, должно завершиться в аккурат ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости.

"Это не означает, что наше командование собирается достигать результатов к определённой праздничной дате, как это делали в СССР и делают в РФ. Хоть очевидно, что в этом вопросе попробует отработать российская пропаганда. Однако это – чёткий сигнал, что мы продолжим бороться на нашу свободу, независимость и суверенитет", – поясняет Игорь Чаленко.

Прогнозировать, будет ли трёхмесячный строк последним, преждевременно, уверен он. Однако предполагает, что летние события станут основой для рестарта переговоров между Украиной и Россией.

"На теперешнем этапе, отмечу, они остановлены, по заявлениям двух сторон, кроме гуманитарных вопросов. Дальнейшие успехи Украины могут вынудить Кремль занять конструктивную позицию в переговорах. Что несомненно приведёт к ускорению завершения войны", – резюмирует эксперт.

Задача уже не просто выстоять и вернуть ситуацию на позиции до 24 февраля 2022-го

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Данный указ говорит о том, что война продолжается – и не может быть закончена на протяжении 30 дней. И за лето вряд ли будет закончена. Это видно и по ситуации на полях сражений, и по политической риторике тех же представителей Минобороны и Офиса президента. И даже с точки зрения планирования. Если мы просим Запад дать нам вооружение, на подготовку пользования которым нашим военнослужащим необходимо около месяца (а потом еще поставка, логистика, использование на полях сражений), то и планировать военное положение нужно на более длительный период. При этом всем понятно, что не военное положение определяет войну, а война – военное положение. И всем уже понятно, что война за 30 дней точно не закончится. А потому честно, правильно и продуктивно с точки зрения планирования, продлить военное положение на 90 дней. Но и через этот срок, думаю, война не закончится. И, скорее всего, будут очередные указы о продлении военного положения".

Дело в том, отмечает эксперт, что поменялись цели и задачи самой войны. Он напоминает, что изначально тот же коллективный Запад говорил, что Украине нужно выстоять, аналитики планировали партизанскую войну, потому нам не давали изначально наступательное вооружение, ограничиваясь оружием близкого боя. А сегодня уже мы получаем дальнобойные гаубицы, С-300, прочее тяжелое вооружение, поставки которого обещают увеличивать, как и ассортимент.

"Если ранее западные СМИ рассуждали о том, будет ли вторжение в Украину и сколько оно продлится (нам отводили от трех дней до трех недель), то сейчас они уже прогнозируют – будет ли Украина воевать на территории РФ. И если ранее все западные СМИ и лидеры мировых держав призывали решать вопросы Донбасса и Крыма исключительно дипломатическим путем, то теперь всё чаще говорят о большой вероятности возвращения Украиной своих территорий военным путем. Так что задача уже не просто выстоять и вернуть ситуацию на позиции до 24 февраля 2022-го. Мы уже говорим о том, что победой Украины станет полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах. А для достижения таких целей, естественно, требуется куда больше времени, – подчеркивает Валерий Дымов. – Потому что задача сейчас не просто выстоять, а – победить РФ. А сделать это за 90 дней вряд ли возможно. Но, подчеркиваю, окончательная победа Украины над агрессором, возвращение ВСЕХ своих территорий – лишь вопрос времени".

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