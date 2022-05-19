Украина бьет вторую армию мира: о чем говорит заявление Санду – можно ли выбить россиян с Приднестровья

Присутствие российских войск на территории Приднестровского региона нарушает нейтралитет и независимость Молдовы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в среду во время выступления в Европарламенте. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление, равно как шансы, что россиян удастся выдавить из Приднестровья, откуда сейчас исходит угроза и Украине.

Майя Санду. Фото: из открытых источников

Победа Украины, без сомнения, создаст принципиально новую ситуацию безопасности в регионе и существенно улучшит позиции Молдовы

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что в заявлении Майи Санду нет какой-либо сенсации. Но признаёт, что в нынешнем контексте требование вывести российские войска из Приднестровского региона звучит несколько иначе, чем раньше.

"При этом нужно понимать две вещи, – отмечает он. – Во-первых, требование вывода российских войск – это последовательная позиция и самой Санду, и ее сторонников в парламенте. Впрочем, предшественники высказывались в том же духе. Во-вторых, Молдова будет пытаться решить приднестровскую проблему исключительно дипломатическим путем, что, собственно, в этой же речи и подчеркнула Санду".

Понятно, продолжает Артем Филипенко, что Россия особенно в нынешних условиях не пойдет на сокращение своего военного присутствия в Приднестровье. Поэтому дальнейшая судьба российского контингента, равно как и судьба Приднестровского региона в целом, решается на полях сражений российско-украинской войны.

"Победа Украины, без сомнения, создаст принципиально новую ситуацию безопасности в регионе и существенно улучшит позиции Молдовы, – отмечает эксперт. – Ну, а для Украины вывод российских войск и урегулирование приднестровского вопроса будут означать ликвидацию одной из угроз национальной безопасности".

По словам эксперта, сегодня мы наблюдаем попытки РФ раскачать ситуацию в Приднестровье, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Украины на "второй фронт". Однако пока многочисленные провокации российских спецслужб на территории региона терпят неудачу.

"Не последнюю роль в этом играет и нежелание нынешней приднестровской верхушки, представляющей интересы холдинга "Шериф", втягиваться в открытую войну. Военной силы России в регионе (включая незаконные военные формирования Приднестровья) не хватит для самостоятельных действий. Они в целом значительно слабее украинских частей, которые находятся в Одесской области, – поясняет Артем Филипенко. – Много говорилось о возможных беспорядках в Молдове во время празднования 9 мая, однако и они не произошли из-за пассивной позиции пророссийских сил. Участие русского контингента из Приднестровья в войне возможно только в условиях комбинированного наступления войск РФ на украинском Юге. Пока такой угрожающей ситуации нет. Понятно, что украинская сторона внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, о чем регулярно сообщается в сводках Генерального штаба. Уверен, что неожиданностей с этой стороны не будет".

Если же РФ насильно втянет Приднестровье в войну – последствия будут катастрофическими

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что сейчас у Молдовы есть исторический шанс освободить Приднестровье от российской оккупации, вернув территориальную целостность своей страны.

"Заявления Санду продиктованы тем, что РФ стремительно теряет геополитический вес. То же Приднестровье уже пытается ходить "между капелек". Есть серьезное давление со стороны России, чтобы Приднестровье в той или иной форме втянулось в противостояние с Украиной. Как минимум, сковывая наши войска на том направлении. Как максимум, начав наступление. Но власти Приднестровья, как бы они не были зависимы от Москвы, делают всё, чтобы не присоединиться к этой самоубийственной авантюре", – отмечает эксперт.

По его мнению, попытка втянуть Приднестровье в войну с Украиной на данном этапе провалилась. Реконструкция аэропорта в Тирасполе (с целью переброски туда российских войск), постановочные "теракты" пока ни к чему не привели. Потому что все видят бесперспективность подыгрывания России в этой ситуации.

"Если же РФ насильно втянет Приднестровье в войну – последствия будут катастрофическими. Как для небольшого российского контингента, там находящегося, так и для весьма условной "Приднестровской армии". Мотивированные и высокопрофессиональные ВСУ быстро уничтожат противника, включая военно-транспортные самолеты РФ, если те попытаются перебросить российских солдат в Приднестровье. Всё это лишь ускорит возвращение Приднестровья в Молдову, а РФ получит очередную пощечину", – поясняет Игорь Петренко.

Это, подчеркивает он, видит Санду. Как видит она и то, как вооруженные силы Украины бьют "вторую армию мира". Как наш президент сумел создать мощную антироссийскую коалицию, фактически "множа на ноль" Путина, его режим, его страну. И такое ослабление России – определенный шанс для всех.

"Так что Санду нужно, несмотря на немалые пророссийские настроения внутри самой Молдовы, определяться – с кем она. И отстаивать демократические ценности, курс на евроинтеграцию – всё то, что помогло ей стать президентом. Отсюда – такие заявления, как во время выступления в Европарламенте", – подчеркивает представитель МЦПИ.

По его словам, приблизить освобождение части Молдовы от российской оккупации может разгром группировки войск РФ в Украине.

"Позиции страны-агрессора на международной арене стремительно слабеют, – акцентирует Игорь Петренко. – Даже в вопросе присоединения к НАТО ранее нейтральных Швеции и Финляндии российские власти уже выглядят "мальчиками для битья". А их заявления в стиле "в этом нет ничего страшного" смотрятся более чем нелепо – на фоне предыдущих в стиле "НАТО не должно расширяться, а уж тем более приближаться к российским границам". Всё это – демонстрация слабости. И вслед за необратимым экономическим крахом страны-агрессора – всё ближе крах военный и политический. Что станет шансом для всех стран, у которых РФ ранее отхватила территории, вернуть своё".

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