Нет варианта, где мы позволим россиянам остаться здесь: в ОП озвучили жесткую позицию по войне

Процессы, которые запускают отдельные европейский страны о мире в Украине и договоренностях с Россией любой ценой не могут и не повлияют на официальную позицию Киева, которая сегодня заключается в том, что россияне должны полностью покинуть все территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента признал, что в Европе уже есть ряд стран, которые пытаются продвигать тезис о том, что уже пришло время садиться за стол переговоров с Россией и договариваться Путиным любой ценой. Фактически Украине начинают навязывать вторые "Минские соглашения". Вот только шансов, что Киев согласиться на них нет никаких.

Упомянув Францию и Германию, Алексей Арестович отметил, что между этими странами и Россией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне, но она не повлияет на позицию Украины.

По словам Арестовича, сегодня есть только дин возможный вариант примирения с Россией. Он заключается в том, что Москва выводит все свои войска из Украины и начинает диалог о компенсациях. Это позиция руководства Украины. кроме того, такую позицию полностью поддерживают главные союзники Украины в войне против России – Великобритания и США.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что будет считаться победой Украины в войне против России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!