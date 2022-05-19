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Нет варианта, где мы позволим россиянам остаться здесь: в ОП озвучили жесткую позицию по войне

Компромиссов путем сдачи украинской территории не будет, заверил советник главы ОП

сегодня, 08:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Процессы, которые запускают отдельные европейский страны о мире в Украине и договоренностях с Россией любой ценой не могут и не повлияют на официальную позицию Киева, которая сегодня заключается в том, что россияне должны полностью покинуть все территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.                                                                  

Нет варианта, где мы позволим россиянам остаться здесь: в ОП озвучили жесткую позицию по войне

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента признал, что в Европе уже есть ряд стран, которые пытаются продвигать тезис о том, что уже пришло время садиться за стол переговоров с Россией и договариваться Путиным любой ценой. Фактически Украине начинают навязывать вторые "Минские соглашения". Вот только шансов, что Киев согласиться на них нет никаких.

Упомянув Францию и Германию, Алексей Арестович отметил, что между этими странами и Россией может вестись определенная игра на трехстороннем уровне, но она не повлияет на позицию Украины.

По словам Арестовича, сегодня есть только дин возможный вариант примирения с Россией. Он заключается в том, что Москва выводит все свои войска из Украины и начинает диалог о компенсациях. Это позиция руководства Украины. кроме того, такую позицию полностью поддерживают главные союзники Украины в войне против России – Великобритания и США.                                                                                            

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Источник: https://24tv.ua/ru/arestovich-nazval-edinstvennye-uslovija-dlja-primirenija-rossiej_n1982563
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