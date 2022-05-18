Швеция и Финляндия идут в НАТО: о чем говорит реакция РФ и Турции – что это означает для Украины

Сегодня, 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический Альянса (НАТО). Что означает этот шаг? Почему Россия довольно мягко на него реагирует? Удастся ли США и прочим союзникам по Альянсу уговорить Турцию не блокировать данное вступление? Что означает всё происходящее для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАТО. Фото: DW

Россия получила НАТО в 200 км от Санкт-Петербурга и непосредственно на своей границе

Политический эксперт Денис Гороховский уверен, что присоединение стран, которые традиционно подчеркивали свой нейтралитет, к военному альянсу – четкий сигнал того, что Европа переосмыслила потенциальную угрозу со стороны России и принимает ряд превентивных мер для собственной безопасности.

"Конечно, процесс принятия новых членов в Альянс сопряжен с рядом трудностей, так как нужна поддержка всех без исключения стран-участниц (а их сейчас 30). Та же Турция публично заявила о неготовности поддержать Финляндию и Швецию из-за политических нюансов. В то же время, по неофициальным каналам представители Турции уже ведут торги, пытаясь получить максимальную выгоду от своей поддержки (в том числе снятие санкций)", – отмечает эксперт.

По его словам, для Украины расширение Альянса значимо сразу по нескольким причинам.

"Во-первых, Россия через заявления путинского пресс-секретаря Пескова была вынуждена признать, что изначальное заявление о причинах нападения на Украину, как способ сдержать расширение Альянса, было ложью, а реальные причины были в желании оккупировать часть территорий нашей страны. Сейчас же Россия получила НАТО в 200 км от Санкт-Петербурга и непосредственно на своей границе. Во-вторых, расширение НАТО свидетельствует о росте антироссийских настроений в Европе. А так как Украина сегодня является форпостом между Россией и цивилизованным миром, можно смело говорить о том, что поддержка со стороны западных стран будет только расти", – резюмирует Денис Гороховский.

Путин решил не идти на прямую конфронтацию с НАТО

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает так:

"Россия довольно вяло отреагировала на такие действия Финляндии и Швеции, потому что в Кремле понимают – РФ не выстоит в конфликте с НАТО. Прямой конфликт с этим блоком будет означать смерть российского государства. Тем более на фоне того, что российская армия, мягко говоря, оказалась далеко не такой мощной, как вещали кремлевские пропагандисты. Война в Украине это наглядно продемонстрировала. У россиян уже в разы больше жертв, чем во время войны в Чечне, при том, что та кампания подавалась всегда как наибольшая трагедия РФ".

Так что, продолжает эксперт, Путин решил не идти на прямую конфронтацию с НАТО. Он предпочел активизировать контакты с Турцией, Венгрией и рядом других членов Альянса, находящихся в орбите влияния РФ или имеющих с ней тесные экономические связи.

"Цель здесь – их руками как-то затормозить процесс расширения НАТО. Используя, в том числе, определенные внутриполитические нюансы, как в той же Турции, у которой есть вопросы к скандинавам касательно поддержки курдов, – поясняет Николай Мельник. – Уверен, что в США и их западных партнеров есть все возможности для того, чтобы убедить Турцию не пользоваться правом вето – и не блокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции. При этом важно, чтобы Вашингтон не перестарались с давлением на Анкару. Следует искать компромиссы. Тем более, что турецкий лидер – Эрдоган – пользуется большой популярностью в мусульманском мире. Думаю, игра о включении Швеции и Финляндии в НАТО, раз уж она началась, была просчитана. В том числе с учетом позиции Турции и вероятных уступок, на которые ей могут пойти и скандинавы (касательно позиции по курдам), и американцы (к примеру, касательно поставок вооружения)".

Николай Мельник уверен – если бы в 2008 году Германия и Франция не заблокировали предоставление нам ПДЧ, мы имели бы шанс до 2013-го вступить в НАТО. И российская агрессия не произошла бы.

"Были бы сохранены десятки тысяч жизней, – акцентирует эксперт. – Так что Украина имеет моральное право говорить Франции, Германии и в целом Североатлантическому Альянсу, что кровь украинцев, в том числе – на их руках. И требовать увеличения поддержки в противостоянии с Россией".

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