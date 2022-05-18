Экс-глава МИД: Путин попал в ту ловушку, которую сам и поставил

Расширение НАТО за счет быстрого присоединения к Альянсу Швеции и Финляндии – это настоящий удар по путинскому режиму и его амбициям. Как бы Путин и его окружение не пытались скрыть свое поражение, всем уже все понятно. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Помните, Путин там что-нибудь говорил "нравится, не нравится, терпи моя красавица"? Теперь он сам это и получил. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает, что НАТО будет фактически контролировать Балтию. Потому для Путина это реально удар под дых. Никаким образом помешать вступлению Финляндии и Швеции он не сможет. Он попал в ловушку, которую сам себе поставил. Я думаю, что решение о вступлении Финляндии и Швеции будет принято на мадридском саммите НАТО как раз в конце июня", – отметил Павел Климкин.

Он добавил, что это будет такой знаковый саммит, поскольку страны НАТО там будут принимать и новую стратегическую программу, где Россия будет названа непосредственным врагом. Это действительно очень правильно и очень важно и с точки зрения концентрации ресурсов НАТО, и с точки зрения взаимодействия с Украиной, которая становится реальным восточным флангом НАТО.

Что касается позиции Турции, которая до сих пор ставит палки в колеса по расширению НАТО, то, по мнению Климкина, Эрдоган просто хочет достичь своих целей, он "играет в политику".

"Президент Турции торгуется за то, чтобы получить доступ к программе американских самолетов F-35, которые на сегодняшний день являются лучшими самолетами во всем мире. Когда Эрдоган решил закупить российские системы ПВО, за это он очень дорого заплатил, его отрезали от американского оружия. И теперь мы видим, что западное американское оружие реально самое лучшее в мире. Главная идея Эрдогана – получить американские самолеты. Ну и в результате он их, скорее всего, получит, но под технические условия", – резюмировал дипломат.

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