Экс-глава МИД: Путин попал в ту ловушку, которую сам и поставил

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Кравцев Сергей
Расширение НАТО за счет быстрого присоединения к Альянсу Швеции и Финляндии – это настоящий удар по путинскому режиму и его амбициям. Как бы Путин и его окружение не пытались скрыть свое поражение, всем уже все понятно. Как сообщает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона отметил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Он добавил, что это будет такой знаковый саммит, поскольку страны НАТО там будут принимать и новую стратегическую программу, где Россия будет названа непосредственным врагом. Это действительно очень правильно и очень важно и с точки зрения концентрации ресурсов НАТО, и с точки зрения взаимодействия с Украиной, которая становится реальным восточным флангом НАТО.
Что касается позиции Турции, которая до сих пор ставит палки в колеса по расширению НАТО, то, по мнению Климкина, Эрдоган просто хочет достичь своих целей, он "играет в политику".
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