ВСУ говорят вместо дипломатов: почему переговорам с РФ теперь не время – когда изменится ситуация

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская и российские стороны приостановили переговоры по вопросам прекращения войны. В РФ это также признали, уверяя, что именно Киев фактически вышел из переговоров. В свою очередь, WP опубликовало статью, в которой отмечается, что время для заключения некого соглашения между Украиной и Россией еще не пришло. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с переговорным процессом.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик акцентирует, что переговорный процесс – в той или иной мере – не прекращается. Консультации происходят. Но назвать это полноценными раундами переговоров по согласованию тех или иных формулировок и документов, конечно, нельзя.
По его словам, есть определенные позиции, которые уже высказаны властью, которые поддерживаются обществом, по поводу которых есть консенсус внутри Украины. Это возврат ВСЕХ оккупированных с 2014 года территорий, в том числе Донбасса и Крыма.
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что именно Украина с первого дня войны выступала за то, чтобы проводить мирные переговоры. Отмечая, что заключение мира возможно лишь при условии, если РФ уйдет, как минимум, на те позиции, что были по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Прежде всего, продолжает он, потому что сама Россия к ним не готова, продолжая вещать об "успешной специальной операции", цели которой якобы "будут выполнены".
Но чем быстрее будет продвижение украинской армии, освобождение от российских оккупантов всё большего числа населенных пунктов, тем быстрее РФ сама придет к необходимости проведения конструктивных мирных переговоров, уверен глава ИНПОЛИТ.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой назвали причины, почему переговорный процесс с Россией зашел в тупик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости