ВСУ говорят вместо дипломатов: почему переговорам с РФ теперь не время – когда изменится ситуация

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская и российские стороны приостановили переговоры по вопросам прекращения войны. В РФ это также признали, уверяя, что именно Киев фактически вышел из переговоров. В свою очередь, WP опубликовало статью, в которой отмечается, что время для заключения некого соглашения между Украиной и Россией еще не пришло. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с переговорным процессом.

Переговоры. Фото: из открытых источников

После известных событий в Буче разговаривать со страной-террористом, убийцами, мародерами, очень сложно

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик акцентирует, что переговорный процесс – в той или иной мере – не прекращается. Консультации происходят. Но назвать это полноценными раундами переговоров по согласованию тех или иных формулировок и документов, конечно, нельзя.

"После известных событий в Буче разговаривать со страной-террористом, убийцами, мародерами, очень сложно. Тем более, что за весь геноцид, который они устраивали и устраивают (не только под Киевом и Харьковом, но и по всей Украине, включая тот же Мариуполь) несет ответственность не только Путин, но и всё государство под названием РФ. Соответственно, не думаю, у нашего руководства есть желание брать на себя некую моральную ответственность заключать какие-то мирные соглашения с таким агрессором. И выходить на какие-то компромиссы, даже если этого хотят наши западные партнеры", – поясняет Виталий Кулик.

По его словам, есть определенные позиции, которые уже высказаны властью, которые поддерживаются обществом, по поводу которых есть консенсус внутри Украины. Это возврат ВСЕХ оккупированных с 2014 года территорий, в том числе Донбасса и Крыма.

"На мой взгляд, надо ставить более высокую планку. А именно – нанесение поражения Российской Федерации с последующей дерашизацией этой территории, расчленением ее на независимые государства, судом над военным преступниками. Цель выглядит пока не совсем реалистично, – признал Виталий Кулик. – И на данном этапе войны до нее не так близко, как хотелось бы. Но, на мой взгляд, другой возможности выйти из этого противостояния у мира (речь не только об Украине) уже не существует. Враг должен быть разбит окончательно и бесповоротно. И так, чтобы никогда не смог подняться".

Говорить о переговорах рано, потому что сама Россия к ним не готова

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что именно Украина с первого дня войны выступала за то, чтобы проводить мирные переговоры. Отмечая, что заключение мира возможно лишь при условии, если РФ уйдет, как минимум, на те позиции, что были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Россия же продемонстрировала, что не готова идти на этот шаг. И продолжила обстрелы Мариуполя, условную Битву за Донбасс, попытки наступления на юге, множа военные преступления. Плюс – страна-агрессор так и не разблокировала украинские порты. И так далее… Что остается Украине? Просить о каком-то мире? Нет. Тем более, что к нам идут новые поставки вооружения, а к России – новые санкции, что наша армия успешно отбрасывает врага. Уже очистили от него Киевскую область, сейчас очищаем Харьковскую. Там ВСУ уже вышли на границы с РФ. Так что говорить о неких мирных переговорах в таких условиях, действительно, рано", – уверен Сергей Быков.

Прежде всего, продолжает он, потому что сама Россия к ним не готова, продолжая вещать об "успешной специальной операции", цели которой якобы "будут выполнены".

Но чем быстрее будет продвижение украинской армии, освобождение от российских оккупантов всё большего числа населенных пунктов, тем быстрее РФ сама придет к необходимости проведения конструктивных мирных переговоров, уверен глава ИНПОЛИТ.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой назвали причины, почему переговорный процесс с Россией зашел в тупик.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!