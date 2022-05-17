На Банковой назвали причины, почему переговоры с Россией на паузе

Ранее, как в Украине, так и в России заявляли, что несмотря на военные действия переговорный процесс между сторонами конфликта продолжает практически ежедневно проходят консультации. Теперь же в Киеве утверждают, что переговорный процесс с Россией поставлен на паузу, но этому есть причины. Как передает издание "Комментарии", позицию Офиса президента озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, переговоры с Россией не проводят из-за того, что Москва отказывается понимать те процессы, которые происходят в мире, отказывается осознавать, что все, что связано с Россией вызывает лишь негатив во всем мире. Второй момент, которые отказывается принимать российская сторона состоит в том, что в Москве не хотят понимать, что тех целей, которые прописывались и утверждались ранее Кремлем российской армии уж точно не достигнуть в Украине. Сопротивление ВСУ только увеличивается, количество современного вооружения у Украины становится с каждым днем все больше и больше.

По словам Подоляка, еще одна причина застопорившихся переговоров – это то, что Россия и ее руководство не может отказаться от пропагандистского угара для внутренней аудитории. Именно поэтому элиты, словно набрали воды в рот, боясь говорить правду. В частности, никто из тех лиц, которые относятся к власти в РФ, не пытается делать заявления о том, что нужно выходить из войны, перестав диктовать те требования, которые озвучивались 24 февраля.

Михаил Подоляк отметил, российское руководство лишь для россиян пытается делать лживые заявления о том, что готова к диалогу с Украиной.

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