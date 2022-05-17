Турция и Венгрия взбунтовались: что не так с системой коллективной безопасности – в чем угроза

Турция тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Венгрия срывает утверждение шестого пакета санкций против России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

НАТО. Фото из открытых источников

На фоне российской агрессии, точно не время играть исключительно на себя

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер поясняет:

"И в случае в блокировании Венгрией принятия нового пакета санкций по России, и в нежелании Турции согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО – мы видим приблизительно одну и ту же модель поведения. Обе страны заявляют, что не допустят принятия совместных, коллективных решений, важных не только для соответствующих организаций, но и для мировой системы безопасности. Однако при этом посылают меседжи, что готовы договариваться. И озвучивают возможные альтернативные пути, когда в случае удовлетворения их личных национальных интересов – могут согласиться на соответствующие решения".

При этом, акцентирует аналитик, постепенно эти требования увеличиваются. Так, в случае с Венгрией сначала глава МИД Петер Сийярто говорили, что для отказа от российской нефти его стране необходимо 550 млн евро для переоборудования нефтеперерабатывающего завода и еще 200 млн евро на увеличение пропускной способности трубопровода через Хорватию. А сейчас сумма выросла до 15-18 млрд евро.

"То же самое касается Турции, – отмечает Евгения Габер. – Сперва официальная Анкара возмущалась тем, что Швеция и Финляндия якобы "потакают террористическим организациям" (речь о курдах), а теперь еще и обвиняет эти скандинавские страны в введении санкций против Турции".

Хорошая новость, по словам аналитика, в том, что в обоих случаях, как мне кажется, речь не идет о жестком блокировании, всё больше похоже на некий торг. Плохая же в том, что современная система коллективного права стала всё чаще использоваться для манипуляций, для решения личных вопросов.

"В отстаивании национальных интересов нет ничего плохого. Это "реал политик". Но сейчас, на фоне российской агрессии, точно не время играть исключительно на себя. Тем более так открыто. Потому Совбез ООН, НАТО, ЕС или любая другая структура, где необходимого единогласное голосование, превращаются в поле для манипуляций со стороны определенных игроков", – говорит Евгения Габер.

Она уверена, что для Украины происходящее означает необходимость и далее проводить активную работу с нашими международными партнерами. Но при этом рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.

"Несмотря на состояние двухсторонних отношений (с той же Турцией), те решения, которые необходимы не только нам, но мировой безопасности (ведь речь идет о сдерживании агрессора и военного преступника – Путина), упираются в те или иные личные интересы той или иной страны. А непрямые последствия таких решений, мягко говоря, не всегда позитивны для Украины, – подчеркивает аналитик. – Но поскольку подавляющее число стран НАТО и ЕС понимают российскую угрозу, я думаю, что будут найдены возможности для воплощения в жизнь действительно важных решений в рамках международной системы безопасности".

Проблема ЕС, как и в НАТО – принцип консенсуса. Надо менять процедуру, а это – время

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев акцентирует, что загвоздка именно в том, что и в НАТО, и в ЕС все решения принимают единогласно.

"В случае с Турцией – есть трек внутриполитической ситуации. В процессе и после попытки переворота в 2016 году, который чуть не стоил президенту Эрдогану кресла, а возможно и жизни, Швеция и Финляндия поддерживали Курдскую рабочую партию (болевая точка для Анкары) и тогдашнюю турецкую оппозицию (гюленистов). Соответственно, Турция сейчас торгуется за то, чтобы эти две скандинавские страны прекратили поддержку противников официальной Анкары, – поясняет эксперт. – Учитывая, что недавно США разрешили поставки в Турцию истребителей Ф-16, вряд ли вопрос стоит ребром. Ведь если Турция заблокирует принятие Швеция и Финляндия в НАТО, это вызовет кризис внутри Альянса. Вряд ли Анкара к этому готова. Но чтобы преодолеть право вето, надо менять внутреннюю процедуру принятия новых членов в НАТО. Переписывать все уставные документы. Процесс не быстрый, потому что опять же – согласование".

Руслан Бизяев предполагает, что всё будет решаться в непубличной сфере. А учитывая вчерашнее заявление Путина, что РФ не рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО как недружественный шаг, думает, в Москве уже прекрасно понимают ближайшие перспективы разрешения этого вопроса. А именно – что Финляндия и Швеция вскоре пополнят Альянса.

"Что касается Венгрии и блокирования ею шестого пакета санкций против РФ – вопрос не только в Венгрии. Уже порядка десяти европейских компаний, вразрез с политикой санкций, открыли счета в РФ для оплаты за газ в рублях. И еще примерно столько же, по данным "Блумберга", собираются это сделать в ближайшее время. То есть, мы видим внутренний кризис структуры ЕС, – отмечает эксперт. – И недаром переизбранный на второй срок французский президент Макрон (а Франция сейчас председательствует в Совете ЕС) собирается реформировать Евросоюз. В частности, выступает за создание еще одной надструктуры над существующими, которая принимала бы решение не исключительно единогласно, а – двумя третями голосов. Потому что проблема ЕС, как и в НАТО – принцип консенсуса. Надо менять процедуру, а это – время".

Насколько удастся Макрону задуманное – сказать сложно. Но на данный момент, учитывая, что де-факто шестой пакет санкций так и не принят, всё выглядит так, что и его принятие, и вопрос реформирования ЕС могут быть отложены до осени, прогнозирует Руслан Бизяев. В расчете, к примеру, на то, что к тому времени или найдется некое разрешение российско-украинского конфликта, или американцам и европейцам удастся найти замену углеводородов РФ в странах Ближнего Востока.

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