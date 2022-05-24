Задержание ставленника Москвы Додона: о чем это говорит – почему это важно, учитывая войну в Украине

В Молдове задержан бывший президент страны Игорь Додон, которому, среди прочего, вменяют госизмену. О чем говорит данное задержание? Как ситуация в Молдове может развиваться дальше? Почему это важно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Игорь Додон. Фото: из открытых источников

Если обвинения будут выглядеть убедительными, то фактически будут связаны три компонента – Додон, социалисты и люди, которые поддерживают отношения с Россией

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что, если обвинения будут подкреплены мощными доказательствами, это может уничтожить политическое влияние Додона как в молдавском политикуме, так и среди избирателей. Причем не только его влияние…

"Если говорить об особенностях молдавской политики (и это, в принципе, касается всех постсоветских государств), многие партии формируются вокруг личностей, персоналий, которые способны, во-первых, организовать партию, во-вторых, обеспечить ее деньгами. Поддерживать ее функционирование. То есть, имеют определенный ресурс. Уничтожив Додона как политика, можно нанести удар и по имиджу Партии социалистов, почётным президентом которой он является", – отмечает политолог.

По его словам, обвинения, которые выдвигаются, очень чувствительны для электората. Речь идет о незаконном обогащении, о коррупции, есть также подозрения в госизмене.

"Если удастся доказать сотрудничества Додона со скандально известным и нелюбимым в Молдове персонажем – Плахотнюком (бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк; дело получило неофициальное название "Пакет", поскольку на записи, появившейся в открытом доступе летом 2019 года, Плахотнюк и его заместитель Яралов передают некий пакет, предположительно с деньгами, тогдашнему президенту Додону – прим. ред.), равно как факты коррупции, то нынешняя молдавская оппозиция будет существенно ослаблена. Соответственно, пророссийские силы потеряют влияние на молдавский электорат. То есть, дискредитация политика Додона – удар не только по нему лично и по Партии социалистов, но и по пророссийским силам, – поясняет Владимир Воля. – Если обвинения будут выглядеть убедительными, то фактически будут связаны три компонента – Додон, социалисты и люди, которые поддерживают отношения с Россией. И само по себе сотрудничество с РФ уже будут выглядеть коррупцией и госизменой. Как и сам Додон с Партией социалистов".

Сам факт, что официальный Кишинев решил выступить против ставленника Москвы говорит о том, что хватка Кремля на горле Молдовы ослабла

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассуждает так:

"Если всё происходит в Молдове так, как пишут СМИ, это очень хороший знак. Для маленькой страны, у которой практически нет армии и сил безопасности – так взяться за бывшего президента, который имеет тесные связи с РФ, – сильный шаг. Думаю, что перед тем, как решится на подобные действия, нынешнее руководство Молдовы (в лице, прежде всего, президента Майи Санду) получило поддержку, некие заверения в оказании помощи (в случае чего) от представителей ЕС, возможно, от соседней Румынии, являющейся членом НАТО. Нельзя исключать, что и от Украины".

На данный момент, продолжает эксперт, известно, что Додон задержан на 72 часа, что проводятся обыски. Поворотным моментом может стать избрание меры пресечения – будет это содержание под стражей, домашний арест или еще что-то…

"Но сам факт, что официальный Кишинев решил выступить против пророссийского политика, ставленника Москвы говорит о том, что хватка Кремля на горле Молдовы ослабла. В том числе не без помощи Украины, которая показала всему миру, как надо бить россиян и их пособников, – подчеркивает Иван Ступак. – Было бы замечательно, если бы в Молдове взялись за всех соратников Додона, за его ставленниках на местах. За всю эту пророссийскую шайку. Если возьмутся, то в обозримом будущем может быть поднят вопрос о возвращении непризнанной Приднестровской республики в лоно Молдовы".

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