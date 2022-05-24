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В ОП предупредили, что некоторых участников форума в Давосе мог поразить «вирус слепоты»

Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет торговать суверенитетом

сегодня, 14:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Нельзя относиться без критики и с серьезностью к заявлениям некоторым участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах осторожно делают предположения, что пришло время прекратить враждебно относиться к России и нужно соглашаться на мир. В итоге, это позволит восстановить отношения с Москвой и вновь возобновить бизнес-связи. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП предупредили, что некоторых участников форума в Давосе мог поразить «вирус слепоты»

Офис президента Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, активно распространяется информация о том, что некоторые участники форума подумывают о том, что пора прекратить враждовать с Россией, пора прекратить стрелять и возобновлять бизнес со страной-агрессором. Причину таких заявлений некоторых участников форума в Давосе Подоляк увидел в том, что люди заразились "новым вирусом слепоты".

Подоляк подчеркнул, Украина не будет торговать своим суверенитетом в угоду тому, что кто-то хочет вновь наполнять свой кошелек. 

Михаил Подоляк напомнил, что быстрее всего можно прекратить войну, если западные партнеры Украины согласятся на полное эмбарго и помогут Украине с деньгами и оружием.                           

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Зеленский обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе с просьбой перестать откладывать жесткие санкции в отношении России – отключить абсолютно все российские банки от международной банковской системы, а также отказаться закупок российского газа и нефти. Эксперты разобрали такие требования президента.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1528987794244354050?fbclid=IwAR3-FCS4R-99eCePRL4A-34veqC-41wjI_KSN7yBy5hUM5J70MWep_Uq_fI
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