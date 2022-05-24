В ОП предупредили, что некоторых участников форума в Давосе мог поразить «вирус слепоты»

Нельзя относиться без критики и с серьезностью к заявлениям некоторым участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах осторожно делают предположения, что пришло время прекратить враждебно относиться к России и нужно соглашаться на мир. В итоге, это позволит восстановить отношения с Москвой и вновь возобновить бизнес-связи. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, активно распространяется информация о том, что некоторые участники форума подумывают о том, что пора прекратить враждовать с Россией, пора прекратить стрелять и возобновлять бизнес со страной-агрессором. Причину таких заявлений некоторых участников форума в Давосе Подоляк увидел в том, что люди заразились "новым вирусом слепоты".

Подоляк подчеркнул, Украина не будет торговать своим суверенитетом в угоду тому, что кто-то хочет вновь наполнять свой кошелек.

Михаил Подоляк напомнил, что быстрее всего можно прекратить войну, если западные партнеры Украины согласятся на полное эмбарго и помогут Украине с деньгами и оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Зеленский обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе с просьбой перестать откладывать жесткие санкции в отношении России – отключить абсолютно все российские банки от международной банковской системы, а также отказаться закупок российского газа и нефти. Эксперты разобрали такие требования президента.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!