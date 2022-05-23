Война закончится очень быстро: насколько реалистичны предложения Зеленского, озвученные на форуме в Давосе

Россия стала государством военных преступлений, и весь мир должен создать прецедент максимальных санкций против агрессора и восстановления пострадавшей страны после войны. С заявлениями об этом президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе в понедельник, 23 мая. Как оцениваете данное выступление? Чего ожидать от собственно форума? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Россияне должны заплатить не только за разрушения, но и за смерти украинцев

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что форум в Давосе – это просто дискуссионная площадка, а не мероприятие, на котором принимаются некие решения.

"Воспринимать его следует именно так. Как место для обсуждения различных вопросов. Естественно, что на этом форуме будут обсуждать такие острые темы как энергетический и продовольственный кризисы, – говорит эксперт. – Что касается заявлений президента Украины, в том числе о необходимости максимально усиления санкций против России, они вполне логичны. Особенно в ракурсе дальнейшей компенсации ущерба, который государство-агрессор нанесло Украине. У нас часто говорят, что РФ должна будет заплатить Украине репарации. Но я считаю, что это неуместный термин. Репарации выплачивает страна, которая подписала капитуляцию. Мы понимаем, что Россия на такое никогда не пойдет. Ни при каком руководстве".

Следовательно, продолжает Борис Кушнирук, надо вести речь о санкционном давлении, которое будет постоянно нарастать. А после войны Украина подаст судебные иски на компенсацию убытков от военной агрессии.

"Причем заплатить россияне должны не только за разрушения, но и за смерти украинцев. За каждого убитого, раненого, прошедшего пытки и так далее. Это очень непросто, возможно, беспрецедентно. Но крайне важно, чтобы агрессор понес ПОЛНУЮ ответственность за ВСЕ свои преступления. Мы должны подавать соответствующие иски, привлекая ведущих мировых юристов, – уверен эксперт. – А, чтобы РФ, в конце концов, заплатила за всё, что натворила в Украине (том числе за счет своих заблокированных активов, хоть этого точно не будет достаточно), следует усиливать санкционный режим. И тут высказанные сегодня тезисы Зеленского вполне актуальны. Кстати, санкционный режим необходим не только для того, чтобы остановить эту войну, но и чтобы сделать невозможной следующую. Эту войну мы можем выиграть за счет помощи коалиции мировых держав в поддержку Украины с целью нанесения военного поражения россиянам и вытеснения их с наших территорий".

Если будут санкции, которые перекроют возможность получать деньги за энергоресурсы, Путин и его окружение будут заинтересованы в том, чтобы поскорее прекратить войну

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов называет выступление Зеленского на форуме в Давосе достаточно сильным.

"Создалось впечатление, что президент использовал докладные записки от экспертов-экономистов, тех, кто изучал проблемы российской экономики. Потому что так называемая "военная спецоперация", как именует эту войну Россия, была во многом продиктована определенным экономическими расчетами. Дело вовсе не в том, что россиянам кровь из носу нужно было бороться в Украине с мифическими фашистами, проводить денацификацию и прочие "де...". На самом деле большинство войн в мире – это об экономике. И в РФ подсчитали, что проблемы, которые создадутся вследствие войны с Украиной, помогут дороже продавать нефть и газ. И пока практика, к сожалению, показывает, что эти расчеты частично оправдываются", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что начали резко расти цены на сырье. А оно в структуре российского экспорта составляет 48%.

"В основном РФ торгует нефтью и газом. И, если будут санкции, которые перекроют возможность получать деньги за энергоресурсы, Путин и его окружение будут заинтересованы в том, чтобы поскорее прекратить войну. Потому что без экспорта нефти и газа Россия существовать не может, – поясняет Николай Спиридонов. – На мировом рынке продаж российская нефть занимает всего 9%, а газ – 6%. Что касается аграрного рынка, то российского зерна там всего 2%. Исследования показывают, что экономика РФ мифологизирована, как и сила российской армии. И заменить российские энергоресурсы, а тем более другую продукцию можно будет куда легче, чем кажется".

По мнению эксперта, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину и всех преступлений, совершенных здесь россиянами, миру пора понять, что нельзя помогать агрессору, накачивая его экономику деньгами.

"Следует ввести реальное эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом. И нам этом акцентировал Зеленский, в том числе в своем выступлении на форуме в Давосе. В свое время именно серьезные санкции и соответствующее эмбарго помогли развалить СССР. И по этому пути следует вести РФ. Чтобы она, как минимум, потеряла возможность создавать проблемы своим соседям и в целом миру (а сейчас она неприкрыто угрожает всему миру – и продовольственным кризисом, и миграционным, и ядерным оружием, и новыми вторжениями), лишившись возможности тратить гигантские средства на вооружение и пропаганду. А как максимум – развалилась в результате внутренних катаклизмов на несколько субъектов. В любом случае, российская угроза будет локализирована", – подчеркивает Николай Спиридонов.

И Зеленский, который был призван самым влиятельным человеком годам по версии журнала "ТАЙМ", который является одним из самых популярных спикеров в мире – пытался донести эти истины до этого самого мира, акцентирует эксперт.

"Война в Украине перешла в фазу, которую называют "война Афины" – битвой экономик. И если экономика РФ будет резко падать, это не позволит агрессору продолжать боевые действий в Украине и не только. Зеленский это понимает – и озвучил максимально понятно и доходчиво. Ждем ответа от Западного мира. С эмбарго и блокированием соответствующих танкеров. После этого война может быть закончена достаточно быстро. Как быстро может быть восстановлена украинская экономика (и Зеленский также говорил об этом во время выступления в Давосе), которая страдает сейчас в разы больше российской. Нам будет помогать весь цивилизованный мир, да и мы сами объединимся ради этого, как объединились сейчас, отражая российскую агрессию", – резюмирует Николай Спиридонов.

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