МВД: враг планировал преодолеть Северский Донец, а пополнил состав подводного флота

Многие критики со стороны российских пропагандистов в адрес военного командования России вылилось после последней неудачной попытки переправы оккупантов через Северский Донец. Во врага уверяли, что уже сделали выводы и больше не попадутся на уловки ВСУ и переправят живую силу и технику через Северский Донец, без чего выполнить поставленные на Донбассе цели невозможно. Вот только у украинских защитников свое видение – украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, когда по ней двигался вражеский танк. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Телеграмм Министерства внутренних дел.

Переправа через Северский Донец. Фото: 80 Десантно-штурмова бригада ВСУ

Аэроразведчики Государственная пограничная служба Украины обнаружила, что оккупанты наладили через реку переправу. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники. Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился.

Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла "птичка" украинских пограничников. По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько военных.

Российские оккупанты совместно с уцелевшими БМП и танками пытались скрыться из-под огня ВСУ. Однако благодаря беспилотнику украинские артиллеристы добили несколько российских оккупантов и несколько единиц их техники.



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