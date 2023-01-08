logo

BTC/USD

17380.08

ETH/USD

1340.78

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество таблоид Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО)

Девушка, которая имеет медицинское образование, в скором времени отправится на фронт для того чтобы помогать нашим защитникам.

8 января 2023, 23:48
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова








Сара Эштон-Чирилло, родившаяся в северной Флориде, вернулась в США в декабре 2022 года – впервые с момента вторжения РФ на территорию Украину. 
Трансгендерная девушка была директором по коммуникациям в калифорнийской медицинской компании до того, как запустила сайт "Politic.tips", посвященный политике в Неваде и по всей стране. Она стремилась разоблачать экстремистски настроенные группировки и помогать людям.
 С началом войны Сара приехала  на территорию Украины и начала здесь вести свою журналистскую деятельность. Она очень переживала, что у нее будут проблемы с документами из-за смены пола, однако была приятно удивлена отношением украинце к иностранцам.

Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО)

Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии/ Иллюстрационное фото

Сара имеет медицинское образование и именно и-за этого она решила пойти на фронт уже не в качестве журналиста, а в качестве парамедика. Она уже прошла курс подготовки и в скором времени готовится отправиться на передовую.

“С первого же дня, когда мне поставили штамп в паспорт на границе, я узнала, что Украина очень гостеприимна. Это даже не вопрос терпимости общества, не вопрос восприятия идентичности самых разных людей. Украина – это страна, которая ценит свободу и выступает за свободу для всех людей. Здесь я работала с ещё большей эффективностью: сначала репортером, а потом в качестве военного медика благодаря тому, что моя гендерная принадлежность не имеет здесь никакого значения”, – подчеркнула Сара.

Ранее "Комментарии" писали о том, что мастера из Петриковки оригинально разрисовали военный вертолет (ВИДЕО). Необычный орнамент очень понравился военным и порадовал наших защитников.

Читайте также: В США мужчина съел лицо старика в метро: причина шокирует (ФОТО, ВИДЕО). Злоумышленника задержали. Пострадавший получил колоссальные травмы и ему понадобилась экстренная медпомощь.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!