Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии и поедет на передовую (ВИДЕО)



















Сара Эштон-Чирилло, родившаяся в северной Флориде, вернулась в США в декабре 2022 года – впервые с момента вторжения РФ на территорию Украину.

Трансгендерная девушка была директором по коммуникациям в калифорнийской медицинской компании до того, как запустила сайт "Politic.tips", посвященный политике в Неваде и по всей стране. Она стремилась разоблачать экстремистски настроенные группировки и помогать людям.

С началом войны Сара приехала на территорию Украины и начала здесь вести свою журналистскую деятельность. Она очень переживала, что у нее будут проблемы с документами из-за смены пола, однако была приятно удивлена отношением украинце к иностранцам.

Трансгендерная американка вступила в ряды украинской армии/ Иллюстрационное фото

Сара имеет медицинское образование и именно и-за этого она решила пойти на фронт уже не в качестве журналиста, а в качестве парамедика. Она уже прошла курс подготовки и в скором времени готовится отправиться на передовую.

“С первого же дня, когда мне поставили штамп в паспорт на границе, я узнала, что Украина очень гостеприимна. Это даже не вопрос терпимости общества, не вопрос восприятия идентичности самых разных людей. Украина – это страна, которая ценит свободу и выступает за свободу для всех людей. Здесь я работала с ещё большей эффективностью: сначала репортером, а потом в качестве военного медика благодаря тому, что моя гендерная принадлежность не имеет здесь никакого значения”, – подчеркнула Сара.



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