Мастера из Петриковки оригинально разрисовали военный вертолет (ВИДЕО)



















Мастера петриковской росписи из поселка Петриковка на Днепропетровщине украсили военный вертолет и снаряжение для бойцов ВСУ. Идея украсить вертолет возникла после того, как бойцы посетили Петриковскую громаду.

Петриковская роспись вертолета/ Фото иллюстрационное

Об этом сообщил в своих социальных сетях председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Наші майстри з Петриківки розмалювали військовий гелікоптер і спорядження для бійців ЗСУ. Виглядає це круто! Петриківський розпис, який ЮНЕСКО визнала світовою нематеріальною спадщиною, — на бойовій машині. Символ нашої боротьби, що летить в бій, готовий захищати свою історію, людей, цінності і надбання нашого народу. Ідея прикрасити гелікоптер виникла, коли бійці відвідали Петриківську громаду. Вони побували на екскурсії та взяли участь у майстер-класах з Петриківського розпису", отметил Николай Лукашук.

Напомним, что Петрико́вская роспись или Петриковка — это украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая сформировалась в Днепропетровской области в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства.Отдельные вещи с узорами в стиле петриковской росписи сохранились ещё с XVIII века. Однако в современном понимании это направление сформировалось в конце XIX века — начале XX века.

Уже 5 декабря 2013 года петриковская роспись была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Одна из двух форм культурного наследия Украины, которые попали в этот список, наряду с казацкими песнями Днепропетровской области.

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