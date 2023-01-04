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В сети показали одну из самых кровавых российских пыточных в Херсоне (ВИДЕО)

Рядом с пыточной камерой было обнаружено стихийное захоронение, в котором находились тела более 35 человек. Предполагается, что через найденную пыточную "проходили" женщины и даже дети.

сегодня, 06:15
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Автор:

Анна Нестерова

После освобождения Херсона от оккупантов на территории города была обнаружена жуткая пыточная камера, которая насчитывала сразу несколько пронумерованных комнат.

В сети показали одну из самых кровавых российских пыточных в Херсоне (ВИДЕО)

Пытки/Фото из открытых источников

Здесь россияне издевались над украинцами, подвергали их пыткам и допросам, а также запугивали. Через эту камеру пыток "прошли" десятки местных жителей, среди которых женщины, старики и даже дети.

Чтобы показать все зверства, которые происходили на территории Херсона во время оккупации, глава пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук снял документальный фильм в котором показал камеру пыток.

Он рассказал, что военные из РФ изощренно пытали украинцев и показал их орудия пыток. Так, в кадре можно заметить противогаз, провода, стулья с наручниками и электрогриль, которым наносили тяжелые ожоги пленным.

Отмечается, что людей сюда привозили ежедневно, а найденное рядом массовое захоронение — это лишь малая часть украинцев, которых до смерти замучили оккупанты.

Сюда привозили родственников и близких бойцов ВСУ, а также ветеранов АТО. Их запугивали и склоняли сотрудничать с русскими. Также в камеры для пыток попадали патриоты, которые имели неосторожность вслух высказывать свое неодобрительное отношение к оккупантам. Именно их пытали наиболее длительно и изощренно. Кроме этого в пыточной удерживали бизнесменов, у которых ради наживы пытались забрать все.

Ранее "Комментарии" писали о том, что хакеры вызывали домой к людям спецназ и транслировали это в сети: в чем смысл. Злоумышленников удалось задержать. На данный момент они находятся под следствием и им грозит длительное тюремное заключение.

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