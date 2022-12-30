В РФ генералу на голову упала огромная сосулька: он в больнице (ВИДЕО)

Сообщается, что в Москве огромная сосулька упала с крыши здания прямиком на голову главы Департамента оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ, генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова.

Сосулька/Фото из открытых источников

Мужчина получил достаточно серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Ему понадобилось хирургическое вмешательство.

Так, момент падения огромной глыбы люда на голову генерал-лейтенанта зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые были установлены на соседних жилых помещениях.

Генерал-лейтенант Елизаров, на данный момент, находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник. Хоть травма и оказалась достаточно серьезной, жизни мужчины ничего не угрожает. Его прооперировали и отправили в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Известно, что московская прокуратура инициировала проведение проверки в отношении ответственных за чистку крыши этого дома от снега. По данному факту проводится расследование.

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