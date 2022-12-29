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В израильском частном детском саду произошла трагедия: подробности

Как оказалось учреждение работало без лицензии и не имело никаких разрешительных документов.

сегодня, 01:20
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Автор:

Анна Нестерова

На днях в городе Офаким, расположенном в южной части Израиля, произошел вопиющий инцидент. Так, в частных яслях сильно пострадал годовалый ребенок, которому понадобилась экстренная медицинская помощь.

В израильском частном детском саду произошла трагедия: подробности

Детский сад/Фото из открытых источников

Сообщается, что девочка упала с пеленального столика и получила серьезную черепно-мозговую травму. На данный момент малышка находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

После этого инцидента Министерство образования Израиля приняло решение закрыть частные ясли, а правоохранители начали расследование. Как оказалось, частное учреждение работало без лицензии, а родители детей об этом даже не догадывались. Кроме этого комиссия выявила в садике другие серьезные нарушения, касающиеся техники безопасности. Эксперты изъяли записи с камер видеонаблюдения и инициировали масштабное уголовное расследование.

На данный момент, следствие пытается установить причины, по которым годовалый ребенок мог упасть с пеленального столика и получить такие серьезные травмы. Обстоятельства трагедии также устанавливаются. Следствие по данному делу продолжается.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Израиле над детским садом обнаружили грандиозную нарколабораторию (ФОТО). Владельцы подпольных нарколабораторий были задержаны. Им грозит наказание в виде длительного тюремного заключения без права досрочного освобождения.

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