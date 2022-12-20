В Анталье турист 2,5 года не выходил из гостиничного номера: причина шокировала всех

Оказалось, что срок действия загранпаспорта и визы 57-летнего гражданина Финляндии, истек около четырех лет назад и на территории Турции он находился нелегально. Именно поэтому мужчина годами не выходил из своего номера и старался не попадаться на глаза соседям. Курьезная ситуация произошла в курортном городе Анталья.

Анталья/Фото из открытых источников

Так, постоялец апарт-отеля Kaleiçi Tabakhane Sokak в течение 2,5 лет не покидал свой номер. Он открывал дверь лишь курьерам. Окружающие слышали его только вечером, когда он пел караоке.

В один из дней в номере проблемного постояльца воцарилась тишина и владелец отеля подумал, что мужчина умер. Обеспокоенный мужчина вызвал копов, которые вскрыли дверь и попали в номер.

Испуганный турист-нелегал решил убежать и поднялся с балкона своего номера на крышу. Таким образом он собирался убежать от полиции. Интересно, что на нем был защитный шлем, а в руках он держал теннисную ракетку. Гражданина Финляндии задержали и доставили в участок.

Владелец отеля сообщил местным СМИ, что в номере он обнаружил горы зловонного мусора, окурки и бутылки. Об этом сообщает издание Turizmajansi.

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