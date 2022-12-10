В США после урагана на пляже обнаружили таинственный объект (ФОТОФАКТ)

Во Флориде (США) практически друг за другом пронеслись два мощных урагана - "Иан" и "Николь". Стехийные бедствия привели к катастрофическим разрушениям и стали виновниками многих бед на территории штата.

Пляж/ Фото из открытых источников

Однако не смотря на это, ураганы "смыли" с побережья огромные пласты песка и на одном из пляжей был обнаружен таинственный объект, который достигает длина 25 метров.

Открытие сделали местные жители, которые даже не подозревали, что в толще песка скрывается неизвестный объект, который состоит из металла и дерева.

Так, на пляже Дейтон-Бич-Шорс был найден загадочный объект, который так и не удалось идентифицировать. На данный момент, ученые не смогли ответить, что за "остатки" были найдены на пляже.

Одни предполагают, что это основание древнего корабля, который мог затонуть в этом районе много лет назад. Другие же считают, что на пляже были найдены остатки трибун для зрителей культовой гоночной трассы NASCAR, так как на побережье проводились гонки. Также выдвигается версия, что найденный на пляже объект — это старинный причал.

В любом случае ученым предстоит тщательно изучить найденный во Флориде объект и точно установить чем же он является на самом деле.

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