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В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО)

Ученые провели всесторонний анализ структуры скелета вымершей рептилии и пришли к ошеломляющим выводам.

6 декабря 2022, 02:15
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Автор:

Анна Нестерова

Новый вид динозавра был открыт не так давно исследователями. Отлично сохранившиеся останки древнего ящера были обнаружены в провинции Омногови, расположенной в Монголии. Новый вид получил название Natovenator polydontus, что в переводе с латыни буквально означает "многозубый плавающий охотник".

В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО)

Останки динозавра/ Фото из открытых источников


В ходе проведения анализа структуры скелета ученым удалось выяснить невероятную деталь — неизвестный ранее науке динозавр принадлежал к той же таксономической группе, что и T-rex и другие двуногие плотоядные динозавры, однако строение его тела было специально приспособлено для охоты в воде. Таким образом, этот динозавр умел отлично плавать и, по всей видимости, абсолютно комфортно чувствовал себя как на суше, так и в водоемах.


В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО) - фото 2



Сообщается, что обнаруженный в Монголии скелет отлично сохранился благодаря процессу окаменения, поэтому его удалось исследовать до самых мелких деталей и "восстановить" внешний вид Natovenator polydontus. Именно это и помогло ученым предположить, что обнаруженный вид динозавров был физиологически приспособлен и адаптирован к водному образу жизни.


Natovenator polydontus принадлежит к группе динозавров — тероподов и относятся к двуногим ящеротазовым динозаврам. Сюда же входят и птицы, которые считаются птичьими тероподами. Именно они и отличаются удивительно схожей структурой скелета с недавно обнаруженными останками. То есть обнаруженные останки принадлежат динозавру, который был похож на водоплавающих теропод.

В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО) - фото 3

Наиболее важным показателем, указывающим на то, что этот динозавр мог плавать, является его грудная клетка, а именно то, что его спинные ребра ориентированы заднелатерально.

Уникальность данного динозавра состоит в том, что он был полуводным и мог вести как водный, так и сухопутный образ жизни благодаря  обтекаемой физиологической структуре, на которую указывает его грудная клетка.

Исследователи отметили, что данное открытие помогает пролить свет на эволюцию древних теропод и тем самым еще нагляднее демонстрирует нам сходство между современными птицами и их доисторическими предками.

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В Монголии обнаружен новый уникальный вид динозавров (ФОТО) - фото 4



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