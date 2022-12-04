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Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО)

В нашем мире существует множество удивительных растений, о которых мы с вами даже не догадываемся. Про один из таких уникальных "экземпляров" мы и поговорим сегодня.

сегодня, 18:10
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Автор:

Анна Нестерова

Оказывается, что на территории африканской пустыни Намиб у границы Анголы и Намибии произрастает удивительное растение под необычным названием Вельвичия, которое способно выживать в самых экстремальных условиях.

Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО)

Бессмертное растение/Фото из открытых источников

Как удалось выяснить ученым, Вельвичия способна тысячи лет существовать в условиях экстремально высоких температур и при этом не погибать.

Так, Вельвичия растёт в пределах каменистой пустыни Намиб, тянущейся вдоль побережья Атлантического океана. В основном область её распространения ограничена узкой береговой полосой вдоль западного побережья Африки. Растение редко встречается далее, чем в ста километрах от берега — это соответствует тому пределу, которого достигают туманы, являющиеся для Вельвичии основным источником влаги, поскольку осадки здесь крайне нерегулярны и их выпадает очень мало. 

Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО) - фото 2

Вельвичия изначально имеет два листа, которые растут очень медленно. Скорость роста листьев в природных местах произрастания составляет 30-40 см в год. Длина каждого листа 2—4 м (иногда — до 8 м) при ширине около метра. При этом листья постепенно отмирают на концах, расщепляются по длине на узкие ленты и свернутой сухой грудой лежат на песке. 
 Срок жизни вельвичии очень велик. Годовых колец на её стволе нет, но возраст некоторых растений был определён радиоуглеродным методом — он составил около двух тысяч лет.

Исследователи обнаружили множество особенностей в генетической структуре этого растения. Гены контролируют обмен веществ между клетками и и позволяют растению жить долго и не испытывать трудностей от высокой температуры и отсутствия воды.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Польше собираются пробурить самую глубокую геотермальную скважину в мире. Работы должны стартовать уже в этом году. Стоимость проекта составляет более 120 миллионов злотых, что практически приравнивается к одному миллиарду гривен.

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Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО) - фото 3







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