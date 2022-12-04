Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО)

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Анна Нестерова
Оказывается, что на территории африканской пустыни Намиб у границы Анголы и Намибии произрастает удивительное растение под необычным названием Вельвичия, которое способно выживать в самых экстремальных условиях.
Бессмертное растение/Фото из открытых источников
Как удалось выяснить ученым, Вельвичия способна тысячи лет существовать в условиях экстремально высоких температур и при этом не погибать.
Так, Вельвичия растёт в пределах каменистой пустыни Намиб, тянущейся вдоль побережья Атлантического океана. В основном область её распространения ограничена узкой береговой полосой вдоль западного побережья Африки. Растение редко встречается далее, чем в ста километрах от берега — это соответствует тому пределу, которого достигают туманы, являющиеся для Вельвичии основным источником влаги, поскольку осадки здесь крайне нерегулярны и их выпадает очень мало.
Исследователи обнаружили множество особенностей в генетической структуре этого растения. Гены контролируют обмен веществ между клетками и и позволяют растению жить долго и не испытывать трудностей от высокой температуры и отсутствия воды.
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