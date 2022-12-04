Вы должны это увидеть: ученые показали бессмертное растение (ФОТО)

Оказывается, что на территории африканской пустыни Намиб у границы Анголы и Намибии произрастает удивительное растение под необычным названием Вельвичия, которое способно выживать в самых экстремальных условиях.

Бессмертное растение/Фото из открытых источников

Как удалось выяснить ученым, Вельвичия способна тысячи лет существовать в условиях экстремально высоких температур и при этом не погибать.

Так, Вельвичия растёт в пределах каменистой пустыни Намиб, тянущейся вдоль побережья Атлантического океана. В основном область её распространения ограничена узкой береговой полосой вдоль западного побережья Африки. Растение редко встречается далее, чем в ста километрах от берега — это соответствует тому пределу, которого достигают туманы, являющиеся для Вельвичии основным источником влаги, поскольку осадки здесь крайне нерегулярны и их выпадает очень мало.



Вельвичия изначально имеет два листа, которые растут очень медленно. Скорость роста листьев в природных местах произрастания составляет 30-40 см в год. Длина каждого листа 2—4 м (иногда — до 8 м) при ширине около метра. При этом листья постепенно отмирают на концах, расщепляются по длине на узкие ленты и свернутой сухой грудой лежат на песке. Срок жизни вельвичии очень велик. Годовых колец на её стволе нет, но возраст некоторых растений был определён радиоуглеродным методом — он составил около двух тысяч лет. Исследователи обнаружили множество особенностей в генетической структуре этого растения. Гены контролируют обмен веществ между клетками и и позволяют растению жить долго и не испытывать трудностей от высокой температуры и отсутствия воды.

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