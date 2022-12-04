logo

BTC/USD

17046.09

ETH/USD

1261.98

LTC/USD

76.52

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В США койот напал на ребенка и попытался его съесть (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США койот напал на ребенка и попытался его съесть (ВИДЕО)

К счастью, рядом оказался отец малышки, которому с трудом удалось прогнать разъяренное животное.

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова








Пострадавшая девочка получила достаточно глубокие царапины и ей понадобилась помощь медиков.

В США койот напал на ребенка и попытался его съесть (ВИДЕО)

Койот/ Фото из открытых источников

Вопиющий инцидент произошел в пятницу днем. Так, Ариэль Элияхуо проживающий в  Лос-Анджелесе (США), вернулся со своей женой и двухлетней дочерью из магазина.

В то время, пока родители заносили покупки в дом, их ребенок стоял возле дома на лужайке. Внезапно на проезжую часть выбежал койот, который заметил девочку и бросился к ней. Разъяренный зверь вцепился в ногу ребенка и попытался утащить ее. Малышка начала истошно кричать и плакать. На громкие звуки выбежал отец девочки, который, в буквальном смысле слова, вырвал свою дочь из пасти койота.

Стоит отметить, что зверь не боялся громких криков и не спешил убегать. Лишь после того, как Ариэль швырнул в койота пластиковую бутылку с водой, хищник поспешил ретироваться.

Пострадавшей девочке понадобилась помощь медиков. Родители ребенка обеспокоены тем, что койот разгуливал средь бела дня по оживленному району Лос-Анджелеса. Теперь местные жители переживают за собственных детей и просят власти принять меры по отлову агрессивного животного. Об этом сообщает издание KTLA5.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США школьный автобус слетел с холма: сильно пострадали дети. Сообщается, что водитель автобуса внезапно утратил контроль над транспортным средством и слетел с проезжей части.

Читайте также: Илон Маск собирается чипировать людей. На днях Илон Маск ошарашил широкую общественность заявлением о том, что его компания Neuralink начнет проводить испытания по чипированию людей.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Алекс

сегодня, 16:50

койот-антисемит?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!