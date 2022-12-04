В США койот напал на ребенка и попытался его съесть (ВИДЕО)



















Пострадавшая девочка получила достаточно глубокие царапины и ей понадобилась помощь медиков.

Койот/ Фото из открытых источников

Вопиющий инцидент произошел в пятницу днем. Так, Ариэль Элияхуо проживающий в Лос-Анджелесе (США), вернулся со своей женой и двухлетней дочерью из магазина.

В то время, пока родители заносили покупки в дом, их ребенок стоял возле дома на лужайке. Внезапно на проезжую часть выбежал койот, который заметил девочку и бросился к ней. Разъяренный зверь вцепился в ногу ребенка и попытался утащить ее. Малышка начала истошно кричать и плакать. На громкие звуки выбежал отец девочки, который, в буквальном смысле слова, вырвал свою дочь из пасти койота.

Стоит отметить, что зверь не боялся громких криков и не спешил убегать. Лишь после того, как Ариэль швырнул в койота пластиковую бутылку с водой, хищник поспешил ретироваться.

Пострадавшей девочке понадобилась помощь медиков. Родители ребенка обеспокоены тем, что койот разгуливал средь бела дня по оживленному району Лос-Анджелеса. Теперь местные жители переживают за собственных детей и просят власти принять меры по отлову агрессивного животного. Об этом сообщает издание KTLA5.

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