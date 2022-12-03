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Шок: в океане обнаружено загадочное многометровое существо (ВИДЕО)

Исследователи по чистой случайности обнаружили в бескрайних водах океана неопознанное существо, которое так и не удалось идентифицировать.

сегодня, 06:05
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Автор:

Анна Нестерова








Подводный аппарат у побережья Западной Австралии, во время исследования глубин океана, случайно наткнулся на глубоководное существо, которое достигало длины около 45 метров.

Шок: в океане обнаружено загадочное многометровое существо (ВИДЕО)

Океан/ Фото из открытых источников

Отмечается, что "желеобразный" глубоководный обитатель двигался по спирали и "волочил за собой свои смертоносные щупальца".

Об этом сообщается на сайте The Guardian. 

Интересно, что обнаруженное учеными существо может стать самым большим на планете из всех на данный момент известных науке обитателей морей и океанов.

Ученые отметили, что изначально даже не поняли на что им удалось наткнуться, однако приблизив глубоководный аппарат специалисты поняли, что перед ними гигантский сифонофор, напоминающий веревку и расположенный в виде спирали. Это существо относится к отряду полипомедуз. У него есть множество смертоносных ядовитых щупалец, а само оно обладает желеобразной формой.

Исследователи заявили, что они были буквально "загипнотизированы увиденным". В это же время исследователи были озадачены и поставлены в тупик, ведь ранее им не удавалось обнаружить столь огромных экземпляров.

Для справки: Сифонофоры — это существа из отряда полипомедуз, которые отличаются уникальным строением тела. При первом взгляде на них может показаться, что это огромное количество "соединившихся" в единую цепочку медуз, однако подобное суждение является ошибочным. Сифонофоры представляют собой единый организм, отдельные части которого (зооиды) отвечают за различные функции -  передвижение,  питание или размножение.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американец обнаружил в реке невероятный артефакт. Редкие останки вымершего много лет назад животного были обнаружены благодаря высыханию реки Миссисипи.

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